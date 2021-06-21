https://uz.sputniknews.ru/20210621/abdulla-aripov-posetit-rossiyu-19339740.html

Абдулла Арипов посетит Россию

Абдулла Арипов посетит Россию

В столице РФ во вторник состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T18:15+0500

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2021-06-21T18:15+0500

узбекистан

политика

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня посетит Россию, сообщает информагентство "Дунё" при МИД республики.Во вторник в Москве состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.В предыдущий раз Арипов посетил Россию в апреле, тогда в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Узбекистан с декабря 2020-го носит статус наблюдателя при ЕАЭС.

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узбекистан, абдулла арипов