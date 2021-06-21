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Абдулла Арипов посетит Россию
Абдулла Арипов посетит Россию
В столице РФ во вторник состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T18:15+0500
2021-06-21T18:15+0500
2021-06-21T18:15+0500
узбекистан
политика
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня посетит Россию, сообщает информагентство "Дунё" при МИД республики.Во вторник в Москве состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.В предыдущий раз Арипов посетил Россию в апреле, тогда в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Узбекистан с декабря 2020-го носит статус наблюдателя при ЕАЭС.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, абдулла арипов
Абдулла Арипов посетит Россию
В столице РФ во вторник состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня посетит Россию, сообщает информагентство "Дунё"
при МИД республики.
Во вторник в Москве состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.
В предыдущий раз Арипов посетил Россию в апреле, тогда в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета
. Узбекистан с декабря 2020-го носит статус наблюдателя при ЕАЭС.