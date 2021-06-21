Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210621/abdulla-aripov-posetit-rossiyu-19339740.html
Абдулла Арипов посетит Россию
Абдулла Арипов посетит Россию
В столице РФ во вторник состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T18:15+0500
2021-06-21T18:15+0500
узбекистан
политика
абдулла арипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/1b/14848950_0:168:1349:927_1920x0_80_0_0_3369fac74756085c4a8f657811584ee8.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня посетит Россию, сообщает информагентство "Дунё" при МИД республики.Во вторник в Москве состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.В предыдущий раз Арипов посетил Россию в апреле, тогда в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Узбекистан с декабря 2020-го носит статус наблюдателя при ЕАЭС.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/1b/14848950_87:155:1321:1080_1920x0_80_0_0_50745996917faf5963a8aca65a109060.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, абдулла арипов

Абдулла Арипов посетит Россию

18:15 21.06.2021
67
© Пресс-служба правительства КыргызстанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с вице-премьер-министром Кыргызстана Акрамом Мадумаровым
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с вице-премьер-министром Кыргызстана Акрамом Мадумаровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Пресс-служба правительства Кыргызстана
В столице РФ во вторник состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 22 июня посетит Россию, сообщает информагентство "Дунё" при МИД республики.
Во вторник в Москве состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств.
В предыдущий раз Арипов посетил Россию в апреле, тогда в Казани прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Узбекистан с декабря 2020-го носит статус наблюдателя при ЕАЭС.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Абдулла Арипов посетит Россию
18:02Непедагогичный поступок: преподаватель запросил взятку за фиктивное поступление
17:50В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
17:09Катар поможет Узбекистану подготовиться к соревнованиям за Кубок Азии U-23
17:03Камилов прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны — видео
16:54В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео
16:13Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов
15:52Алмалыкский ГМК получил от S&P рейтинг "В+" со стабильным прогнозом
15:37Дата-центр UZTELECOM получил сертификат соответствия международным стандартам
15:15Минюст Узбекистана не зарегистрировал партию "Хакикат ва тараккиёт"
14:28В Ташкенте из оборота изъяли десятки тысяч сильнодействующих препаратов
14:21Аэропорт Самарканда планирует утилизировать невостребованный багаж
14:19Сразу в двух районах столицы временно отключат газ
14:09Назначен и. о. начальника Департамента развития театрального и циркового искусства
13:39Президент поручил снести в этом году 211 морально устаревших домов
13:33Пресс-секретарь Мирзиёева рассказал, какой вакциной привился от COVID-19
13:09Узбекистанцам пообещали спад жары на неделе
12:50Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн
12:32В Фергане состоялся молодежный фестиваль
11:52Европа позвала неправильную помощь