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"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
Узбекистан, как и Казахстан, является крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T10:16+0500
2021-06-21T10:16+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. "АвтоВАЗ" намерен запустить сборочное производство автомобилей Lada в Узбекистане в течение ближайших 12 месяцев.Об этом рассказал президент компании Николя Мор, передает РИА Новости.По его словам, это происходит по многим причинам, в том числе связанными с развивающейся интеграцией в рамках ЕАЭС. Также глава "АвтоВАЗа" отметил, что Узбекистан в последнее время внедряет на внутреннем рынке "те же самые утилизационные сборы подобно тому, как это было сделано в России".Глава компании также уточнил, что пока доля Lada на авторынке Узбекистана будет достаточно небольшой в связи с присутствием UzAvto. "Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM", — отметил Мор.Узбекистан и Казахстан являются крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ.Среди стран дальнего зарубежья на первом месте стоит Египет, добавил топ-менеджер.Согласно официальным данным, экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году составили 41 тысячу автомобилей (-19% к 2019 году).
https://uz.sputniknews.ru/20210426/aprelskie-tezisy-andrey-osipov-o-buduschem-uzbekskogo-avtoproma-pri-eaes-18497938.html
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"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
10:16 21.06.2021 (обновлено: 10:41 21.06.2021)
Узбекистан, как и Казахстан, является крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. "АвтоВАЗ" намерен запустить сборочное производство автомобилей Lada в Узбекистане в течение ближайших 12 месяцев.
Об этом рассказал президент компании Николя Мор, передает РИА Новости
.
"Что касается Узбекистана — раньше это был достаточно закрытый рынок, где работал UzAuto, который был аффилирован GM. Сейчас этот рынок понемногу открывается", — пояснил Мор.
По его словам, это происходит по многим причинам, в том числе связанными с развивающейся интеграцией в рамках ЕАЭС.
Также глава "АвтоВАЗа" отметил, что Узбекистан в последнее время внедряет на внутреннем рынке "те же самые утилизационные сборы подобно тому, как это было сделано в России".
"Поэтому разумный способ как развивать свое присутствие на этом рынке — работать с локальным партнером, который бы осуществлял сборку из машинокомплектов. У нас есть такой локальный партнер, и мы запустим такого рода операции по сборке там локально — сначала это будут модели Lada, потом это будут модели Renault в ближайшие 12 месяцев", — добавил Мор.
Глава компании также уточнил, что пока доля Lada на авторынке Узбекистана будет достаточно небольшой в связи с присутствием UzAvto.
"Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM", — отметил Мор.
Узбекистан и Казахстан являются крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ.
Среди стран дальнего зарубежья на первом месте стоит Египет, добавил топ-менеджер.
Согласно официальным данным, экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году составили 41 тысячу автомобилей (-19% к 2019 году).