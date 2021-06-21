https://uz.sputniknews.ru/20210621/avtovaz-nachnet-sborku-avtomobiley-lada-v-uzbekistane-v-techenie-goda-19326600.html

"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года

"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года

Узбекистан, как и Казахстан, является крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. "АвтоВАЗ" намерен запустить сборочное производство автомобилей Lada в Узбекистане в течение ближайших 12 месяцев.Об этом рассказал президент компании Николя Мор, передает РИА Новости.По его словам, это происходит по многим причинам, в том числе связанными с развивающейся интеграцией в рамках ЕАЭС. Также глава "АвтоВАЗа" отметил, что Узбекистан в последнее время внедряет на внутреннем рынке "те же самые утилизационные сборы подобно тому, как это было сделано в России".Глава компании также уточнил, что пока доля Lada на авторынке Узбекистана будет достаточно небольшой в связи с присутствием UzAvto. "Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM", — отметил Мор.Узбекистан и Казахстан являются крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ.Среди стран дальнего зарубежья на первом месте стоит Египет, добавил топ-менеджер.Согласно официальным данным, экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году составили 41 тысячу автомобилей (-19% к 2019 году).

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lada, сборка, автомобили, автоваз, машина, узбекистан