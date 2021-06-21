Дата-центр UZTELECOM получил сертификат соответствия международным стандартам

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Проектная документация дата-центра UZTELECOM получила международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute, сообщили в пресс-службе АК "Узбектелеком".Это означает, что уровень надежности облачного дата-центра UZTELECOM соответствует международной системе. То есть обеспечивается резервирование инфраструктуры центра обработки данных по формуле "N+1", при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%. Дата-центр имеет резервирование всех инженерных подсистем и позволяет проводить ремонт и профилактику без остановки работы.В рамках проекта "Создание центра хранения и обработки данных АК "Узбектелеком" в этом году планирует установить 70 телекоммуникационных шкафов, 194 блейд-серверов, систему хранения данных 5 ПБ и дополнительные дизельные генераторы в целях обеспечения бесперебойной подачи электропитания.Облачный дата-центр UZTELECOM сегодня оказывает заказчикам услуги VDC-Виртуальный дата-центр, VDI-Виртуальный рабочий стол, ВКС – Видео-конференц-связь, Colocation, Web hosting, Облачное видеонаблюдение и другие виды облачных сервисов и услуг.Облачный дата-центр UZTELECOM стал единственным в Узбекистане центром хранения и обработки данных, который имеет международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute.
Облачный дата-центр UZTELECOM стал единственным в Узбекистане центром хранения и обработки данных, который имеет международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Проектная документация дата-центра UZTELECOM получила международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute, сообщили в пресс-службе АК "Узбектелеком".
Для справки:
Uptime Institute – это независимая сервисная организация без какой-либо привязки к определенному оборудованию или бренду.
Это означает, что уровень надежности облачного дата-центра UZTELECOM соответствует международной системе. То есть обеспечивается резервирование инфраструктуры центра обработки данных по формуле "N+1", при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%.
Дата-центр имеет резервирование всех инженерных подсистем и позволяет проводить ремонт и профилактику без остановки работы.
В рамках проекта "Создание центра хранения и обработки данных АК "Узбектелеком" в этом году планирует установить 70 телекоммуникационных шкафов, 194 блейд-серверов, систему хранения данных 5 ПБ и дополнительные дизельные генераторы в целях обеспечения бесперебойной подачи электропитания.
Облачный дата-центр UZTELECOM сегодня оказывает заказчикам услуги VDC-Виртуальный дата-центр, VDI-Виртуальный рабочий стол, ВКС – Видео-конференц-связь, Colocation, Web hosting, Облачное видеонаблюдение и другие виды облачных сервисов и услуг.
Облачный дата-центр UZTELECOM стал единственным в Узбекистане центром хранения и обработки данных, который имеет международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute.