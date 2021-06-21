https://uz.sputniknews.ru/20210621/data-tsentr-uztelecom-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-mejdunarodnym-standartam-19335314.html

Дата-центр UZTELECOM получил сертификат соответствия международным стандартам

Дата-центр UZTELECOM получил сертификат соответствия международным стандартам

Облачный дата-центр UZTELECOM стал единственным в Узбекистане центром хранения и обработки данных, который имеет международный сертификат Tier III по... 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T15:37+0500

2021-06-21T15:37+0500

2021-06-21T15:37+0500

общество

информационные технологии

узбектелеком

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Проектная документация дата-центра UZTELECOM получила международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute, сообщили в пресс-службе АК "Узбектелеком".Это означает, что уровень надежности облачного дата-центра UZTELECOM соответствует международной системе. То есть обеспечивается резервирование инфраструктуры центра обработки данных по формуле "N+1", при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,982%. Дата-центр имеет резервирование всех инженерных подсистем и позволяет проводить ремонт и профилактику без остановки работы.В рамках проекта "Создание центра хранения и обработки данных АК "Узбектелеком" в этом году планирует установить 70 телекоммуникационных шкафов, 194 блейд-серверов, систему хранения данных 5 ПБ и дополнительные дизельные генераторы в целях обеспечения бесперебойной подачи электропитания.Облачный дата-центр UZTELECOM сегодня оказывает заказчикам услуги VDC-Виртуальный дата-центр, VDI-Виртуальный рабочий стол, ВКС – Видео-конференц-связь, Colocation, Web hosting, Облачное видеонаблюдение и другие виды облачных сервисов и услуг.Облачный дата-центр UZTELECOM стал единственным в Узбекистане центром хранения и обработки данных, который имеет международный сертификат Tier III по классификации Uptime Institute.

https://uz.sputniknews.ru/20191101/V-Uzbekistane-poyavitsya-data-tsentr-po-khraneniyu-i-obrabotke-dannykh-12715693.html

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