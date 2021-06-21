https://uz.sputniknews.ru/20210621/gosti-iz-kazani-ustroili-v-tashkente-nastoyaschiy-sabantuy--zajigatelnoe-video-19324499.html

Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео

Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео

Татарско-башкирский традиционный праздник Сабантуй прошел 20 июня в центральном городском парке узбекской столицы. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

татарстан

танцы

песни

праздник

культура

узбекистан

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Хорошее настроение жителям Ташкента подарили в том числе и гости из Казанской городской филармонии — солист Рустем Насибуллин, дуэт "Фарида-Алсу", а также заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев. Программа получилась насыщенная и красочная. Пока взрослые наслаждались танцами и песнями, дети могли померяться силой и сноровкой в различных играх: бег в мешках и бег с коромыслом или бой на подушках. Ну и конечно, не обошлось без угощений.Самые яркие кадры праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

видео, татарстан, танцы, песни, праздник, культура, узбекистан