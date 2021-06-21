https://uz.sputniknews.ru/20210621/gosti-iz-kazani-ustroili-v-tashkente-nastoyaschiy-sabantuy--zajigatelnoe-video-19324499.html
Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
Татарско-башкирский традиционный праздник Сабантуй прошел 20 июня в центральном городском парке узбекской столицы. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T06:24+0500
2021-06-21T06:24+0500
2021-06-21T06:24+0500
видео
татарстан
танцы
песни
праздник
культура
узбекистан
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Хорошее настроение жителям Ташкента подарили в том числе и гости из Казанской городской филармонии — солист Рустем Насибуллин, дуэт "Фарида-Алсу", а также заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев. Программа получилась насыщенная и красочная. Пока взрослые наслаждались танцами и песнями, дети могли померяться силой и сноровкой в различных играх: бег в мешках и бег с коромыслом или бой на подушках. Ну и конечно, не обошлось без угощений.Самые яркие кадры праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, татарстан, танцы, песни, праздник, культура, узбекистан
Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
Татарско-башкирский традиционный праздник Сабантуй прошел 20 июня в центральном городском парке узбекской столицы.
Хорошее настроение жителям Ташкента подарили в том числе и гости из Казанской городской филармонии — солист Рустем Насибуллин, дуэт "Фарида-Алсу", а также заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев.
Программа получилась насыщенная и красочная. Пока взрослые наслаждались танцами и песнями, дети могли померяться силой и сноровкой в различных играх: бег в мешках и бег с коромыслом или бой на подушках. Ну и конечно, не обошлось без угощений.
Самые яркие кадры праздника в сюжете Sputnik Узбекистан
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