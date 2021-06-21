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Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
Татарско-башкирский традиционный праздник Сабантуй прошел 20 июня в центральном городском парке узбекской столицы. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T06:24+0500
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видео
татарстан
танцы
песни
праздник
культура
узбекистан
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Хорошее настроение жителям Ташкента подарили в том числе и гости из Казанской городской филармонии — солист Рустем Насибуллин, дуэт "Фарида-Алсу", а также заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев. Программа получилась насыщенная и красочная. Пока взрослые наслаждались танцами и песнями, дети могли померяться силой и сноровкой в различных играх: бег в мешках и бег с коромыслом или бой на подушках. Ну и конечно, не обошлось без угощений.Самые яркие кадры праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, татарстан, танцы, песни, праздник, культура, узбекистан

Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео

06:24 21.06.2021
2749
Рамиз Бахтияров
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Татарско-башкирский традиционный праздник Сабантуй прошел 20 июня в центральном городском парке узбекской столицы.
Хорошее настроение жителям Ташкента подарили в том числе и гости из Казанской городской филармонии — солист Рустем Насибуллин, дуэт "Фарида-Алсу", а также заслуженный артист Республики Татарстан Наиль Сагдиев.
Программа получилась насыщенная и красочная. Пока взрослые наслаждались танцами и песнями, дети могли померяться силой и сноровкой в различных играх: бег в мешках и бег с коромыслом или бой на подушках. Ну и конечно, не обошлось без угощений.
Самые яркие кадры праздника в сюжете Sputnik Узбекистан.
512003
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06:24Гости из Казани устроили в Ташкенте настоящий Сабантуй — зажигательное видео
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