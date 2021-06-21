https://uz.sputniknews.ru/20210621/krupnyy-pojar-v-syrdare-ot-jilogo-doma-ostalis-ruiny--foto-19324778.html

Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото

Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T08:34+0500

2021-06-21T08:34+0500

2021-06-21T08:35+0500

происшествия

пожар

сырдарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Боевутском районе Сырдарьинской области накануне произошел крупный пожар.Пламя вспыхнуло в махалле "Фарход" на улице Шабнам в 12.50. На место ЧП тут же вызвали пожарных.Пожар удалось полностью потушить уже к 13.40. О пострадавших не сообщается. Однако сильное возгорание повредило крышу и потолок жилого дома площадью в 104 квадратных метров. От здания остались буквально руины.Сейчас устанавливаются причины ЧП.

сырдарьинская область

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пожар, сырдарьинская область, узбекистан