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Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото
Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото
Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T08:34+0500
2021-06-21T08:35+0500
происшествия
пожар
сырдарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Боевутском районе Сырдарьинской области накануне произошел крупный пожар.Пламя вспыхнуло в махалле "Фарход" на улице Шабнам в 12.50. На место ЧП тут же вызвали пожарных.Пожар удалось полностью потушить уже к 13.40. О пострадавших не сообщается. Однако сильное возгорание повредило крышу и потолок жилого дома площадью в 104 квадратных метров. От здания остались буквально руины.Сейчас устанавливаются причины ЧП.
сырдарьинская область
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пожар, сырдарьинская область, узбекистан

Крупный пожар в Сырдарье: от жилого дома остались руины — фото

08:34 21.06.2021 (обновлено: 08:35 21.06.2021)
1563
© Depositphotos / Haak78Пожарный тушит горящие шины
Пожарный тушит горящие шины - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Haak78
Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Боевутском районе Сырдарьинской области накануне произошел крупный пожар.
Пламя вспыхнуло в махалле "Фарход" на улице Шабнам в 12.50. На место ЧП тут же вызвали пожарных.
Первая бригада спасателей прибыла в 12.55, всего было задействовано четыре бригады.
Пожар удалось полностью потушить уже к 13.40.
О пострадавших не сообщается. Однако сильное возгорание повредило крышу и потолок жилого дома площадью в 104 квадратных метров. От здания остались буквально руины.
Сейчас устанавливаются причины ЧП.
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