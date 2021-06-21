https://uz.sputniknews.ru/20210621/mfk-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-v-ximprom-uzbekistana-19340353.html

МФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана

МФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана

Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T18:44+0500

2021-06-21T18:44+0500

2021-06-21T18:50+0500

экономика

химическая промышленность

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и правительство Узбекистана договорились вместе трансформировать сектор химической промышленности и производства удобрений, сообщает пресс-служба Минфина.Основной акцент — на привлечение инвестиций и поощрение внедрения устойчивых практик. Реформы, направленные на преобразование этих секторов, уже начаты. Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов назвал главной их целью — модернизацию устаревшей системы производства и распределения химической продукции и удобрений, создание конкурентоспособной отрасли, которая снизит углеродный след промышленности Узбекистана.Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов."Учитывая богатые природные ресурсы, Узбекистан может стать крупным экспортером химической продукции и удобрений. Благодаря прогрессивным реформам и инвестициям в современные навыки и технологии, химическая промышленность может сыграть роль катализатора в экономическом развитии страны", - отметила вице-президент МФК Джорджина Бейкер.Напомним, месяц назад в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева.Вуз будет готовить высококлассных специалистов для одной из важнейших сфер промышленности.

https://uz.sputniknews.ru/20190923/V-Samarkande-khotyat-postroit-khimicheskiy-kompleks---chto-skazhut-zhiteli-12478586.html

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химическая промышленность, инвестиции