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МФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана
МФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана
Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T18:44+0500
2021-06-21T18:50+0500
экономика
химическая промышленность
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и правительство Узбекистана договорились вместе трансформировать сектор химической промышленности и производства удобрений, сообщает пресс-служба Минфина.Основной акцент — на привлечение инвестиций и поощрение внедрения устойчивых практик. Реформы, направленные на преобразование этих секторов, уже начаты. Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов назвал главной их целью — модернизацию устаревшей системы производства и распределения химической продукции и удобрений, создание конкурентоспособной отрасли, которая снизит углеродный след промышленности Узбекистана.Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов."Учитывая богатые природные ресурсы, Узбекистан может стать крупным экспортером химической продукции и удобрений. Благодаря прогрессивным реформам и инвестициям в современные навыки и технологии, химическая промышленность может сыграть роль катализатора в экономическом развитии страны", - отметила вице-президент МФК Джорджина Бейкер.Напомним, месяц назад в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева.Вуз будет готовить высококлассных специалистов для одной из важнейших сфер промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20190923/V-Samarkande-khotyat-postroit-khimicheskiy-kompleks---chto-skazhut-zhiteli-12478586.html
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химическая промышленность, инвестиции

МФК займется привлечением инвестиций в химпром Узбекистана

18:44 21.06.2021 (обновлено: 18:50 21.06.2021)
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Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) и правительство Узбекистана договорились вместе трансформировать сектор химической промышленности и производства удобрений, сообщает пресс-служба Минфина.
Основной акцент — на привлечение инвестиций и поощрение внедрения устойчивых практик. Реформы, направленные на преобразование этих секторов, уже начаты. Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов назвал главной их целью — модернизацию устаревшей системы производства и распределения химической продукции и удобрений, создание конкурентоспособной отрасли, которая снизит углеродный след промышленности Узбекистана.
Проект сотрудничества с МФК направлен на рыночные преобразования, снижение роли государства и создание равных условий для частных инвесторов.
В Самарканде хотят построить химический комплекс - что скажут жители? - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2019
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"Учитывая богатые природные ресурсы, Узбекистан может стать крупным экспортером химической продукции и удобрений. Благодаря прогрессивным реформам и инвестициям в современные навыки и технологии, химическая промышленность может сыграть роль катализатора в экономическом развитии страны", - отметила вице-президент МФК Джорджина Бейкер.
Напомним, месяц назад в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева.
Вуз будет готовить высококлассных специалистов для одной из важнейших сфер промышленности.
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