https://uz.sputniknews.ru/20210621/naznachen-rukovoditel-sekretariata-tashkentskogo-oblastnogo-kengasha-narodnyx-deputatov-19336562.html

Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов

Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов

Должность занял Анаров Атабек Абдувалиевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T16:13+0500

2021-06-21T16:13+0500

2021-06-21T16:28+0500

общество

назначение

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Руководителем секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов назначен Анаров Атабек Абдувалиевич. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Анаров родился в 1976 году в Ангрене. В 1998-м он окончил Ташкентский областной государственный педагогический институт. Ранее он возглавлял секретариат Ангренского городского Кенгаша народных депутатов.

ташкентская область

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назначение, ташкентская область