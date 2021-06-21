https://uz.sputniknews.ru/20210621/naznachen-rukovoditel-sekretariata-tashkentskogo-oblastnogo-kengasha-narodnyx-deputatov-19336562.html
Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов
Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов
Должность занял Анаров Атабек Абдувалиевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T16:13+0500
2021-06-21T16:13+0500
2021-06-21T16:28+0500
общество
назначение
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Руководителем секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов назначен Анаров Атабек Абдувалиевич. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.Анаров родился в 1976 году в Ангрене. В 1998-м он окончил Ташкентский областной государственный педагогический институт. Ранее он возглавлял секретариат Ангренского городского Кенгаша народных депутатов.
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назначение, ташкентская область
Назначен руководитель секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов
16:13 21.06.2021 (обновлено: 16:28 21.06.2021)
Должность занял Анаров Атабек Абдувалиевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Руководителем секретариата Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов назначен Анаров Атабек Абдувалиевич. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията.
Анаров родился в 1976 году в Ангрене. В 1998-м он окончил Ташкентский областной государственный педагогический институт.
Ранее он возглавлял секретариат Ангренского городского Кенгаша народных депутатов.