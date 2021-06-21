https://uz.sputniknews.ru/20210621/press-sekretar-mirziyoeva-rasskazal-kakoy-vaktsinoy-privilsya-ot-covid-19-19331234.html

Пресс-секретарь Мирзиёева рассказал, какой вакциной привился от COVID-19

Пресс-секретарь Мирзиёева рассказал, какой вакциной привился от COVID-19

Кампания по вакцинации населения республики от коронавируса идет с 1 апреля. Привились уже более 1,6 миллиона человек. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T13:33+0500

2021-06-21T13:33+0500

2021-06-21T13:42+0500

ситуация с коронавирусом в узбекистане

шерзод асадов

политика

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов привился от COVID-19 вакциной ZF-UZ-VAC 2001. Об этом он рассказал в понедельник корреспонденту Sputnik. По словам Асадова, процесс вакцинации сотрудников пресс-службы президента стартовал в мае-июне.Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в Узбекистане с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001) и российским "Спутником V". Привились уже более 1,6 миллиона человек.

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, шерзод асадов, вакцинация от covid-19 в узбекистане