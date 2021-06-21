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Сразу в двух районах столицы временно отключат газ
Сразу в двух районах столицы временно отключат газ
В рамках реконструкции здания Олий Мажлиса будут проводиться работы по переносу газопровода. Они намечены на 22 июня с 10 утра до 6 вечера. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-06-21T14:19+0500
общество
газ
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В двух районах столицы временно приостановят подачу газа.Это связано с проведением работ по переносу газопровода в рамках реконструкции здания Олий Мажлиса, расположенного на улице Олмазар (Чиланзарский район).Данные работы запланированы на 22 июня с 10.00 до 18.00 часов. В этот время будет отключено газоснабжение в следующих локациях:Также будет прервана подача газа оптовым потребителям.
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газ, ташкент

Сразу в двух районах столицы временно отключат газ

14:19 21.06.2021
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты в жилом доме
Конфорка газовой плиты в жилом доме - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
В рамках реконструкции здания Олий Мажлиса будут проводиться работы по переносу газопровода. Они намечены на 22 июня с 10 утра до 6 вечера.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В двух районах столицы временно приостановят подачу газа.
Это связано с проведением работ по переносу газопровода в рамках реконструкции здания Олий Мажлиса, расположенного на улице Олмазар (Чиланзарский район).
Данные работы запланированы на 22 июня с 10.00 до 18.00 часов. В этот время будет отключено газоснабжение в следующих локациях:
в Чиланзарском районе отключение затронет 2862 домовладения в МСГ "Катта Олмазор";
в Шайхантахурском районе — многоэтажки № 1–8 (на улице Навои) и жилой комплекс Nest One.
Также будет прервана подача газа оптовым потребителям.
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