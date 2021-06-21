https://uz.sputniknews.ru/20210621/srazu-v-dvux-rayonax-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz-19333055.html

Сразу в двух районах столицы временно отключат газ

Сразу в двух районах столицы временно отключат газ

В рамках реконструкции здания Олий Мажлиса будут проводиться работы по переносу газопровода. Они намечены на 22 июня с 10 утра до 6 вечера. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T14:19+0500

2021-06-21T14:19+0500

2021-06-21T14:19+0500

общество

газ

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1a/15264467_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_cb855402686e5876e2f6b0e521d669a7.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В двух районах столицы временно приостановят подачу газа.Это связано с проведением работ по переносу газопровода в рамках реконструкции здания Олий Мажлиса, расположенного на улице Олмазар (Чиланзарский район).Данные работы запланированы на 22 июня с 10.00 до 18.00 часов. В этот время будет отключено газоснабжение в следующих локациях:Также будет прервана подача газа оптовым потребителям.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, ташкент