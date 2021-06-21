https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-tashkente-otkrylsya-letniy-razvlekatelnyy-kompleks-s-basseynami--video-19338304.html

В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео

В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео

Граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T16:54+0500

2021-06-21T16:54+0500

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общество

бассейн

отдых

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Учтепинском районе столицы открылся современный развлекательный комплекс с большим летним бассейном. К тому же на его территории расположен маленький водоем для детей, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията. По данным администрации, граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно.В столичном хокимияте напомнили, что при посещении бассейна жителям и гостям столицы необходимо соблюдать все санитарные меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

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бассейн, отдых, ташкент