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В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео
В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео
Граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T16:54+0500
2021-06-21T16:54+0500
общество
бассейн
отдых
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Учтепинском районе столицы открылся современный развлекательный комплекс с большим летним бассейном. К тому же на его территории расположен маленький водоем для детей, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията. По данным администрации, граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно.В столичном хокимияте напомнили, что при посещении бассейна жителям и гостям столицы необходимо соблюдать все санитарные меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
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бассейн, отдых, ташкент

В Ташкенте открылся летний развлекательный комплекс с бассейнами — видео

16:54 21.06.2021
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© AFP 2018 / Chandan KhannaПары в бассейне во время празднования Дня святого Валентина в Майами-Бич
Пары в бассейне во время празднования Дня святого Валентина в Майами-Бич - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© AFP 2018 / Chandan Khanna
Граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Учтепинском районе столицы открылся современный развлекательный комплекс с большим летним бассейном. К тому же на его территории расположен маленький водоем для детей, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.
По данным администрации, граждане, включенные в "женскую" и молодежную" тетради, смогут посещать зону отдыха бесплатно.
В столичном хокимияте напомнили, что при посещении бассейна жителям и гостям столицы необходимо соблюдать все санитарные меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
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