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https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-tashkente-zarezan-inostrannyy-trener-sbornoy-uzbekistana-po-txekvondo-19325708.html
В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо
В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо
Гражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T09:47+0500
2021-06-21T09:47+0500
происшествия
таэквондо
тренер
убийство
спорт
ташкент
южная корея
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте произошло убийство — зарезали экс-тренера сборной Узбекистана по тхэквондо.Об этом сообщили в столичном ГУВД.По данным правоохранителей, трагедия произошла 15 июня в Чиланзарском районе. Около 4 утра 44-летний гражданин Южной Кореи поссорился со своим знакомым — 39-летним южнокорейцем, работавшим тренером в Ассоциации Taekwondo WTF.В какой-то момент ссора переросла в потасовку, и зачинщик в ходе ссоры нанес удар ножом. Следователи отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Экс-тренер скончался в больнице на следующий день.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.Нападавший заключен под стражу. Следствие продолжается.
ташкент
южная корея
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таэквондо, тренер, убийство, спорт, ташкент, южная корея

В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо

09:47 21.06.2021
1273
© Sputnik / Кирилл КаллиниковНож в руке мужчины
Нож в руке мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Гражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте произошло убийство — зарезали экс-тренера сборной Узбекистана по тхэквондо.
Об этом сообщили в столичном ГУВД.
По данным правоохранителей, трагедия произошла 15 июня в Чиланзарском районе. Около 4 утра 44-летний гражданин Южной Кореи поссорился со своим знакомым — 39-летним южнокорейцем, работавшим тренером в Ассоциации Taekwondo WTF.
В какой-то момент ссора переросла в потасовку, и зачинщик в ходе ссоры нанес удар ножом. Следователи отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
© KBS NewsГражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF
Гражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Гражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF
© KBS News
Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Экс-тренер скончался в больнице на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.
Нападавший заключен под стражу. Следствие продолжается.
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