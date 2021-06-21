https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-tashkente-zarezan-inostrannyy-trener-sbornoy-uzbekistana-po-txekvondo-19325708.html

В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо

В Ташкенте зарезан иностранный тренер сборной Узбекистана по тхэквондо

Гражданин К.Ж.Ю., прибывший из Южной Кореи, работал тренером Ассоциации Taekwondo WTF. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T09:47+0500

2021-06-21T09:47+0500

2021-06-21T09:47+0500

происшествия

таэквондо

тренер

убийство

спорт

ташкент

южная корея

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте произошло убийство — зарезали экс-тренера сборной Узбекистана по тхэквондо.Об этом сообщили в столичном ГУВД.По данным правоохранителей, трагедия произошла 15 июня в Чиланзарском районе. Около 4 утра 44-летний гражданин Южной Кореи поссорился со своим знакомым — 39-летним южнокорейцем, работавшим тренером в Ассоциации Taekwondo WTF.В какой-то момент ссора переросла в потасовку, и зачинщик в ходе ссоры нанес удар ножом. Следователи отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Экс-тренер скончался в больнице на следующий день.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.Нападавший заключен под стражу. Следствие продолжается.

ташкент

южная корея

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таэквондо, тренер, убийство, спорт, ташкент, южная корея