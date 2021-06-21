https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-uzbekistane-vpervye-sostoyalsya-turnir-po-futbolu-5x5-sredi-nezryachix-sportsmenov-19339355.html

В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов

В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов

В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T17:50+0500

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джизак

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Чемпионат Узбекистана по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов стартовал в Джизаке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Мероприятие проходило в республике впервые. В турнире приняли участие 10 команд со всех регионов страны.В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти. Таким образом, на пьедестале почета кашкадарьинцы заняли первое место, а самаркандцы — второе. Спортсмены из Бухары расположились на третьем месте.Церемония награждения прошла в амфитеатре экологического парка "Урда" в Джизаке. После торжественного события состоялась концертная программа.

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чемпионат, футбол, джизак