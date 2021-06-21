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В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T17:50+0500
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спорт
чемпионат
футбол
джизак
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Чемпионат Узбекистана по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов стартовал в Джизаке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Мероприятие проходило в республике впервые. В турнире приняли участие 10 команд со всех регионов страны.В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти. Таким образом, на пьедестале почета кашкадарьинцы заняли первое место, а самаркандцы — второе. Спортсмены из Бухары расположились на третьем месте.Церемония награждения прошла в амфитеатре экологического парка "Урда" в Джизаке. После торжественного события состоялась концертная программа.
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чемпионат, футбол, джизак

В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов

17:50 21.06.2021 (обновлено: 17:53 21.06.2021)
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© Министерство турима и спорта УзбекистанаВ Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Министерство турима и спорта Узбекистана
В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти.
Чемпионат Узбекистана по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов стартовал в Джизаке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Мероприятие проходило в республике впервые. В турнире приняли участие 10 команд со всех регионов страны.
© Министерство турима и спорта УзбекистанаВ Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
В Узбекистане впервые состоялся турнир по футболу 5х5 среди незрячих спортсменов
© Министерство турима и спорта Узбекистана
В финал вышли футболисты из Кашкадарьинской и Самаркандской областей. В двух таймах счет так и не был открыт. Победители игры определились в серии пенальти.
Таким образом, на пьедестале почета кашкадарьинцы заняли первое место, а самаркандцы — второе. Спортсмены из Бухары расположились на третьем месте.
Церемония награждения прошла в амфитеатре экологического парка "Урда" в Джизаке. После торжественного события состоялась концертная программа.
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