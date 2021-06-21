https://uz.sputniknews.ru/20210621/vo-vremya-rekonstruktsii-kinoteatra-stroiteli-obnarujili-panno-v-stile-modern-19330035.html

Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн

Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн

Ранее на здании кинотеатра хотели установить экран, но после обнаружения мозаики решено. что именно "Девочка с косичками" будет определять новый дизайн здания. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T12:50+0500

2021-06-21T12:50+0500

2021-06-21T12:50+0500

культура

саида мирзиёева

реставрация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Удивительную находку случайно обнаружили строители во время реставрации здания кинотеатра Premier Hall. Под алюминиевой обшивкой все это время было скрыто изображение неизвестной девушки. Эксперты подтвердили, что панно представляет собой мозаику "Девочка с косичками" Альфреда Мазитова. Председатель Союза художников Узбекистана Акмаль Нур и эксперты сообщили, что находка подлежит восстановлению.О сохранившейся мозаике написала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.В Агентстве кинематографии заявили, что эту фреску целесообразно сохранить и создать новый дизайн здания по мотивам панно "Девочка с косичками".При этом, отметили в ведомстве, возникает вопрос о том, насколько уместным будет нынешнее название Premier Hall после этих изменений. Агентство кинематографии Узбекистана ждет предложений от жителей города.

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саида мирзиёева, реставрация, ташкент