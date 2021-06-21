https://uz.sputniknews.ru/20210621/vo-vremya-rekonstruktsii-kinoteatra-stroiteli-obnarujili-panno-v-stile-modern-19330035.html
Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн
Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн
Ранее на здании кинотеатра хотели установить экран, но после обнаружения мозаики решено. что именно "Девочка с косичками" будет определять новый дизайн здания. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T12:50+0500
2021-06-21T12:50+0500
2021-06-21T12:50+0500
культура
саида мирзиёева
реставрация
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19328966_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12dbed130f721d6a2a54808d4394b3c9.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Удивительную находку случайно обнаружили строители во время реставрации здания кинотеатра Premier Hall. Под алюминиевой обшивкой все это время было скрыто изображение неизвестной девушки. Эксперты подтвердили, что панно представляет собой мозаику "Девочка с косичками" Альфреда Мазитова. Председатель Союза художников Узбекистана Акмаль Нур и эксперты сообщили, что находка подлежит восстановлению.О сохранившейся мозаике написала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.В Агентстве кинематографии заявили, что эту фреску целесообразно сохранить и создать новый дизайн здания по мотивам панно "Девочка с косичками".При этом, отметили в ведомстве, возникает вопрос о том, насколько уместным будет нынешнее название Premier Hall после этих изменений. Агентство кинематографии Узбекистана ждет предложений от жителей города.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19328966_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d63b20a662f70f8c77234219c881f8b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саида мирзиёева, реставрация, ташкент
Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн
Ранее на здании кинотеатра хотели установить экран, но после обнаружения мозаики решено. что именно "Девочка с косичками" будет определять новый дизайн здания.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Удивительную находку случайно обнаружили строители во время реставрации здания кинотеатра Premier Hall. Под алюминиевой обшивкой все это время было скрыто изображение неизвестной девушки. Эксперты подтвердили, что панно представляет собой мозаику "Девочка с косичками" Альфреда Мазитова. Председатель Союза художников Узбекистана Акмаль Нур и эксперты сообщили, что находка подлежит восстановлению.
О сохранившейся мозаике написала в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева.
Одной из самых ярких отличительных черт нашего города являются мозаичные панно, созданные в разное время талантливыми и известными художниками. Монументальное искусство Ташкента позволяет ему заявить о себе, как о столице модернизма.
В Агентстве кинематографии заявили
, что эту фреску целесообразно сохранить и создать новый дизайн здания по мотивам панно "Девочка с косичками".
При этом, отметили в ведомстве, возникает вопрос о том, насколько уместным будет нынешнее название Premier Hall после этих изменений. Агентство кинематографии Узбекистана ждет предложений от жителей города.