Топ-12 самых необычных костюмов футбольных болельщиков Евро-2020 — фото

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Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 — в самом разгаре. Каждый матч — это настоящий взрыв эмоций! "Остроты" добавляют и болельщики, которые стараются поддержать свою страну, нарядившись в национальные костюмы. Представляем фотоподборку лучших из лучших.