Топ-12 самых необычных костюмов футбольных болельщиков Евро-2020 — фото

Шотландские болельщики на Евро-2020 в Лондоне, 18 июня.
Шотландские болельщики на Евро-2020 в Лондоне, 18 июня.
Болельщик Италии за пределами стадиона перед матчем в Риме, 16 июня.
Болельщик Италии за пределами стадиона перед матчем в Риме, 16 июня.
Болельщики из Англии (слева) и из Шотландии перед футбольным матчем между Англией и Шотландией в Лондоне, 18 июня.
Болельщики из Англии (слева) и из Шотландии перед футбольным матчем между Англией и Шотландией в Лондоне, 18 июня.
Шведские болельщики на матче Евро-2020 Швеция—Словакия в Санкт-Петербурге, 18 июня.
Шведские болельщики на матче Евро-2020 Швеция—Словакия в Санкт-Петербурге, 18 июня.
Фанат Северной Македонии скандирует слоганы перед матчем Украина—Северная Македония, 17 июня.
Фанат Северной Македонии скандирует слоганы перед матчем Украина—Северная Македония, 17 июня.
Российская болельщица перед матчем РФ—Финляндия в Санкт-Петербурге, 16 июня.
Российская болельщица перед матчем РФ—Финляндия в Санкт-Петербурге, 16 июня.
Юный турецкий болельщик перед матчем Турция—Италия в Риме, 11 июня.
Болельщики из Испании позируют перед футбольным матчем с Польшей, 19 июня.
Болельщики из Испании позируют перед футбольным матчем с Польшей, 19 июня.
Датские болельщики за пределами стадиона перед матчем с Финляндией, 12 июня.
Датские болельщики за пределами стадиона перед матчем с Финляндией, 12 июня.
Нидерландские болельщики на матче Евро-2020 Нидерланды—Австрия в Амстердаме, 17 июня.
Нидерландские болельщики на матче Евро-2020 Нидерланды—Австрия в Амстердаме, 17 июня.
Болельщики Франции на трибуне перед матчем с Германией, 15 июня.
Болельщики Испании за пределами стадиона после матча со Швецией, 14 июня.