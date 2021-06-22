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Топ-12 самых необычных костюмов футбольных болельщиков Евро-2020 — фото
Топ-12 самых необычных костюмов футбольных болельщиков Евро-2020 — фото
Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 — в самом разгаре. Каждый матч — это настоящий взрыв эмоций! "Остроты" добавляют и болельщики, которые стараются... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , болельщики, футбол, фото

Топ-12 самых необычных костюмов футбольных болельщиков Евро-2020 — фото

09:59 22.06.2021 (обновлено: 10:06 22.06.2021)
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Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 — в самом разгаре. Каждый матч — это настоящий взрыв эмоций! "Остроты" добавляют и болельщики, которые стараются поддержать свою страну, нарядившись в национальные костюмы. Представляем фотоподборку лучших из лучших.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Шотландские болельщики на Евро-2020 в Лондоне, 18 июня.

Шотландские болельщики на Евро-2020 в Лондоне, 18 июня. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Шотландские болельщики на Евро-2020 в Лондоне, 18 июня.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Болельщик Италии за пределами стадиона перед матчем в Риме, 16 июня.

Болельщик Италии за пределами стадиона перед матчем в Риме, 16 июня. - Sputnik Узбекистан
2/12
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Болельщик Италии за пределами стадиона перед матчем в Риме, 16 июня.

© AFP 2018 / Carl Recine

Болельщики из Англии (слева) и из Шотландии перед футбольным матчем между Англией и Шотландией в Лондоне, 18 июня.

Болельщики из Англии (слева) и из Шотландии перед футбольным матчем между Англией и Шотландией в Лондоне, 18 июня. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2018 / Carl Recine

Болельщики из Англии (слева) и из Шотландии перед футбольным матчем между Англией и Шотландией в Лондоне, 18 июня.

© AFP 2018 / Lars Baron

Шведские болельщики на матче Евро-2020 Швеция—Словакия в Санкт-Петербурге, 18 июня.

Шведские болельщики на матче Евро-2020 Швеция—Словакия в Санкт-Петербурге, 18 июня. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Lars Baron

Шведские болельщики на матче Евро-2020 Швеция—Словакия в Санкт-Петербурге, 18 июня.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Фанат Северной Македонии скандирует слоганы перед матчем Украина—Северная Македония, 17 июня.

Фанат Северной Македонии скандирует слоганы перед матчем Украина—Северная Македония, 17 июня. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andreea Alexandru

Фанат Северной Македонии скандирует слоганы перед матчем Украина—Северная Македония, 17 июня.

© REUTERS / Anton Vaganov

Российская болельщица перед матчем РФ—Финляндия в Санкт-Петербурге, 16 июня.

Российская болельщица перед матчем РФ—Финляндия в Санкт-Петербурге, 16 июня. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Anton Vaganov

Российская болельщица перед матчем РФ—Финляндия в Санкт-Петербурге, 16 июня.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Юный турецкий болельщик перед матчем Турция—Италия в Риме, 11 июня.

Юный турецкий болельщик перед матчем Турция—Италия в Риме, 11 июня. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Юный турецкий болельщик перед матчем Турция—Италия в Риме, 11 июня.

© AFP 2018 / David Ramos / POOL

Болельщики из Испании позируют перед футбольным матчем с Польшей, 19 июня.

Болельщики из Испании позируют перед футбольным матчем с Польшей, 19 июня. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / David Ramos / POOL

Болельщики из Испании позируют перед футбольным матчем с Польшей, 19 июня.

© REUTERS / Wolfgang Rattay

Датские болельщики за пределами стадиона перед матчем с Финляндией, 12 июня.

Датские болельщики за пределами стадиона перед матчем с Финляндией, 12 июня. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Wolfgang Rattay

Датские болельщики за пределами стадиона перед матчем с Финляндией, 12 июня.

© AFP 2018 / Peter Dejong

Нидерландские болельщики на матче Евро-2020 Нидерланды—Австрия в Амстердаме, 17 июня.

Нидерландские болельщики на матче Евро-2020 Нидерланды—Австрия в Амстердаме, 17 июня. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2018 / Peter Dejong

Нидерландские болельщики на матче Евро-2020 Нидерланды—Австрия в Амстердаме, 17 июня.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Болельщики Франции на трибуне перед матчем с Германией, 15 июня.

Болельщики Франции на трибуне перед матчем с Германией, 15 июня. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Болельщики Франции на трибуне перед матчем с Германией, 15 июня.

© REUTERS / Jon Nazca

Болельщики Испании за пределами стадиона после матча со Швецией, 14 июня.

Болельщики Испании за пределами стадиона после матча со Швецией, 14 июня. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Jon Nazca

Болельщики Испании за пределами стадиона после матча со Швецией, 14 июня.

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