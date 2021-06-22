https://uz.sputniknews.ru/20210622/gensek-mejparlamentskogo-soyuza-martin-chungong--vpervye-s-vizitom-v-uzbekistane-19359972.html
Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг — впервые с визитом в Узбекистане
Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг — впервые с визитом в Узбекистане
Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T19:37+0500
2021-06-22T19:37+0500
2021-06-22T19:41+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг впервые находится с визитом в Узбекистане, сообщает Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) республики.Чунгонг — камерунец, политик с 40-летним опытом работы в парламентской системе на национальном и международном уровнях.Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу узбекского лидера Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".Также планируется, что Чунгонг посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.А затем, 25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде.В августе 2020-го Чунгонг принял участие в Самаркандском форуме по правам человека, состоявшемся онлайн.Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств.
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Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг — впервые с визитом в Узбекистане
19:37 22.06.2021 (обновлено: 19:41 22.06.2021)
Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг впервые находится с визитом в Узбекистане, сообщает Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) республики.
Чунгонг — камерунец, политик с 40-летним опытом работы в парламентской системе на национальном и международном уровнях.
"Мартин Чунгонг высоко оценивает проводимые в Узбекистане реформы, включая развитие парламентаризма, поддержку молодежи, гендерное равенство и улучшение положения лиц без гражданства", — отметили в НЦПЧ.
Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу узбекского лидера Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".
В первый день визита, 22 июня, Мартин Чунгонг встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, принял участие в молодежном парламентском форуме "Поддержим молодежь в парламенте" в Закпалате.
Также планируется, что Чунгонг посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.
А затем, 25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде.
В августе 2020-го Чунгонг принял участие в Самаркандском форуме по правам человека, состоявшемся онлайн.
Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств.