https://uz.sputniknews.ru/20210622/gensek-mejparlamentskogo-soyuza-martin-chungong--vpervye-s-vizitom-v-uzbekistane-19359972.html

Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг — впервые с визитом в Узбекистане

Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг — впервые с визитом в Узбекистане

Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T19:37+0500

2021-06-22T19:37+0500

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мартин чунгонг

политика

камерун

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг впервые находится с визитом в Узбекистане, сообщает Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) республики.Чунгонг — камерунец, политик с 40-летним опытом работы в парламентской системе на национальном и международном уровнях.Он был одним из первых руководителей международных организаций, поддержавших инициативу узбекского лидера Шавката Мирзиёева о принятии резолюции Генассамблеи ООН "О достижении целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека".Также планируется, что Чунгонг посетит международный форум "Межпарламентское глобальное сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который пройдет в Бухаре 23-24 июня.А затем, 25 июня, он поучаствует в форуме о роли парламента в обеспечении межнационального согласия и межрелигиозной толерантности. Мероприятие пройдет в Самарканде.В августе 2020-го Чунгонг принял участие в Самаркандском форуме по правам человека, состоявшемся онлайн.Межпарламентский союз — старейшая международная парламентская организация, насчитывающая 179 государств.

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