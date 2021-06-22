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Камилов примет участие в конференции в рамках инициативы "Один пояс — один путь"
Камилов примет участие в конференции в рамках инициативы "Один пояс — один путь"
Главы МИД и представители международных организаций обсудят преодоление последствий пандемии COVID-19. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T19:55+0500
2021-06-22T20:02+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 июня в онлайн-режиме примет участие в международной конференции высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс — один путь", сообщает пресс-служба МИД республики.Темой станет "Укрепление противоэпидемического сотрудничества в интересах экономического развития".Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китая.Идею формирования "Экономического пояса Шелкового пути" выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые он озвучил ее во время выступления в Астане (ныне Нур-Султан. — Прим. ред.) в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го.
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мид узбекистана, абдулазиз камилов

Камилов примет участие в конференции в рамках инициативы "Один пояс — один путь"

19:55 22.06.2021 (обновлено: 20:02 22.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Главы МИД и представители международных организаций обсудят преодоление последствий пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 июня в онлайн-режиме примет участие в международной конференции высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс — один путь", сообщает пресс-служба МИД республики.
Темой станет "Укрепление противоэпидемического сотрудничества в интересах экономического развития".
Главы внешнеполитических ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона и представители международных организаций обсудят преодоление последствий пандемии COVID-19, восстановление и обеспечение роста торгово-экономического сотрудничества.
Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китая.
Идею формирования "Экономического пояса Шелкового пути" выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые он озвучил ее во время выступления в Астане (ныне Нур-Султан. — Прим. ред.) в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го.
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