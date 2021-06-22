https://uz.sputniknews.ru/20210622/kamilov-primet-uchastie-v-konferentsii-v-ramkax-initsiativy-odin-poyas--odin-put-19361018.html

Камилов примет участие в конференции в рамках инициативы "Один пояс — один путь"

Камилов примет участие в конференции в рамках инициативы "Один пояс — один путь"

Главы МИД и представители международных организаций обсудят преодоление последствий пандемии COVID-19. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T19:55+0500

2021-06-22T19:55+0500

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политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 июня в онлайн-режиме примет участие в международной конференции высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс — один путь", сообщает пресс-служба МИД республики.Темой станет "Укрепление противоэпидемического сотрудничества в интересах экономического развития".Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китая.Идею формирования "Экономического пояса Шелкового пути" выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые он озвучил ее во время выступления в Астане (ныне Нур-Султан. — Прим. ред.) в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го.

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мид узбекистана, абдулазиз камилов