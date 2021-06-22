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Крупный пожар в Самарканде: шесть бригад боролись с огнем 2 часа — видео
Крупный пожар в Самарканде: шесть бригад боролись с огнем 2 часа — видео
В результате ЧП сгорело 248 квадратных метров кровли дома, огонь также перекинулся на соседский двор площадью 30 квадратных метров. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T09:00+0500
2021-06-22T09:00+0500
происшествия
дом
пожар
самарканд
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Самарканде случился крупный пожар, сообщили в МЧС.Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник: в 00.52 в УЧС Самаркандской области поступило сообщение о загоревшемся доме, расположенном на улице Ходжа Исоки Валий. На место срочно выехали шесть пожарно-спасательных бригад и один водовоз. Пламя тушили 2 часа — к 02.53 возгорание удалось локализовать. Пострадавших в результате ЧП нет. Однако пожар сильно повредил жилой дом (здание сгорело дотла) и часть соседского двора. Причины происшествия и размер материального ущерба выясняются.
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дом, пожар, самарканд

Крупный пожар в Самарканде: шесть бригад боролись с огнем 2 часа — видео

09:00 22.06.2021
970
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
/
Перейти в фотобанк
В результате ЧП сгорело 248 квадратных метров кровли дома, огонь также перекинулся на соседский двор площадью 30 квадратных метров.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Самарканде случился крупный пожар, сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник: в 00.52 в УЧС Самаркандской области поступило сообщение о загоревшемся доме, расположенном на улице Ходжа Исоки Валий.
На место срочно выехали шесть пожарно-спасательных бригад и один водовоз.
Пламя тушили 2 часа — к 02.53 возгорание удалось локализовать.
Пострадавших в результате ЧП нет. Однако пожар сильно повредил жилой дом (здание сгорело дотла) и часть соседского двора.
Причины происшествия и размер материального ущерба выясняются.
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