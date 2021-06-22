https://uz.sputniknews.ru/20210622/krupnyy-pojar-v-samarkande-shest-brigad-borolis-s-ognem-2-chasa--video-19345281.html

Крупный пожар в Самарканде: шесть бригад боролись с огнем 2 часа — видео

Крупный пожар в Самарканде: шесть бригад боролись с огнем 2 часа — видео

В результате ЧП сгорело 248 квадратных метров кровли дома, огонь также перекинулся на соседский двор площадью 30 квадратных метров. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T09:00+0500

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2021-06-22T09:00+0500

происшествия

дом

пожар

самарканд

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Самарканде случился крупный пожар, сообщили в МЧС.Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник: в 00.52 в УЧС Самаркандской области поступило сообщение о загоревшемся доме, расположенном на улице Ходжа Исоки Валий. На место срочно выехали шесть пожарно-спасательных бригад и один водовоз. Пламя тушили 2 часа — к 02.53 возгорание удалось локализовать. Пострадавших в результате ЧП нет. Однако пожар сильно повредил жилой дом (здание сгорело дотла) и часть соседского двора. Причины происшествия и размер материального ущерба выясняются.

самарканд

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дом, пожар, самарканд