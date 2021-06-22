https://uz.sputniknews.ru/20210622/mebelnaya-promyshlennost-uzbekistana-miru-stoit-sdelat-na-nee-stavku-19349312.html

Мебельная промышленность Узбекистана: миру стоит сделать на нее ставку

Мебельная промышленность Узбекистана: миру стоит сделать на нее ставку

На срок до 1 января 2023 года применяется нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T13:20+0500

2021-06-22T13:20+0500

2021-06-22T13:20+0500

общество

мебель

импорт

пошлины

предприятия

экспорт

постановление

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351047_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_0faf1ad25f2c56455a7c777a2610ab20.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах республики". Для поддержки производителей мебели, улучшения качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках будут созданы малые промзоны, специализированные на производстве мебельной продукции кластерным методом. Власти рассчитывают реализовать производственные площади в МПЗ через онлайн-аукцион на основе права собственности.Сейчас правительство Узбекистана разрабатывает программу развития отрасли на 2021–2024 годы, которая предусматривает:Субсидии и льготыС 15 июня 2021 года Агентство продвижения экспорта начнет возмещать 50% транспортных расходов на импорт сырья (коды по ТН ВЭД 4410 и 4411) предприятий, экспортирующих не менее 30% готовой мебельной продукции.До 1 января 2023 года будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в производстве мебели.Начиная со сле года ежегодно в мае в столице организуют Международную мебельную торговую выставку Uzbek International Furniture Fair.Мебельная промышленность набирает оборотыМежду тем узбекская мебель продолжает активно продолжает выходить на мировой рынок. Так, по данным Госкомстата, в 2020-м республика в два раза увеличила экспорт по сравнению с 2019 годом — в 23 зарубежные страны было отправлено продукции на 3,5 миллиона долларов. В другие страны региона — Кыргызстан и Таджикистан — было отгружено продукции на 917,1 тысячи и 458,7 тысячи долларов соответственно.Между тем одним из крупных рынков для узбекской мебели является Россия — в 2020-м туда было экспортировано продукции на 187,2 тысячи долларов. Пользуется спросом отечественная мебель и в странах зарубежья: Сингапуре, Индии, Турции, Словении, Саудовской Аравии, Германии и даже США.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мебель, импорт, пошлины, предприятия, экспорт, постановление, узбекистан