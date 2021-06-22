https://uz.sputniknews.ru/20210622/mebelnaya-promyshlennost-uzbekistana-miru-stoit-sdelat-na-nee-stavku-19349312.html
Мебельная промышленность Узбекистана: миру стоит сделать на нее ставку
Мебельная промышленность Узбекистана: миру стоит сделать на нее ставку
На срок до 1 января 2023 года применяется нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T13:20+0500
2021-06-22T13:20+0500
2021-06-22T13:20+0500
общество
мебель
импорт
пошлины
предприятия
экспорт
постановление
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах республики". Для поддержки производителей мебели, улучшения качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках будут созданы малые промзоны, специализированные на производстве мебельной продукции кластерным методом. Власти рассчитывают реализовать производственные площади в МПЗ через онлайн-аукцион на основе права собственности.Сейчас правительство Узбекистана разрабатывает программу развития отрасли на 2021–2024 годы, которая предусматривает:Субсидии и льготыС 15 июня 2021 года Агентство продвижения экспорта начнет возмещать 50% транспортных расходов на импорт сырья (коды по ТН ВЭД 4410 и 4411) предприятий, экспортирующих не менее 30% готовой мебельной продукции.До 1 января 2023 года будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в производстве мебели.Начиная со сле года ежегодно в мае в столице организуют Международную мебельную торговую выставку Uzbek International Furniture Fair.Мебельная промышленность набирает оборотыМежду тем узбекская мебель продолжает активно продолжает выходить на мировой рынок. Так, по данным Госкомстата, в 2020-м республика в два раза увеличила экспорт по сравнению с 2019 годом — в 23 зарубежные страны было отправлено продукции на 3,5 миллиона долларов. В другие страны региона — Кыргызстан и Таджикистан — было отгружено продукции на 917,1 тысячи и 458,7 тысячи долларов соответственно.Между тем одним из крупных рынков для узбекской мебели является Россия — в 2020-м туда было экспортировано продукции на 187,2 тысячи долларов. Пользуется спросом отечественная мебель и в странах зарубежья: Сингапуре, Индии, Турции, Словении, Саудовской Аравии, Германии и даже США.
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мебель, импорт, пошлины, предприятия, экспорт, постановление, узбекистан
Мебельная промышленность Узбекистана: миру стоит сделать на нее ставку
На срок до 1 января 2023 года применяется нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в производстве мебели.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Президент подписал постановление
"О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах республики".
Для поддержки производителей мебели, улучшения качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках будут созданы малые промзоны, специализированные на производстве мебельной продукции кластерным методом.
Власти рассчитывают реализовать производственные площади в МПЗ через онлайн-аукцион на основе права собственности.
Сейчас правительство Узбекистана разрабатывает программу развития отрасли на 2021–2024 годы, которая предусматривает:
внедрение новых видов и пакетов потребительских кредитов для оснащения новых многоквартирных домов отечественной мебельной продукцией;
обновление мебельного инвентаря детсадов, школ и больниц;
выращивание видов деревьев, используемых в качестве сырья мебельной промышленности;
запуск новых мощностей зарубежными производителями мебели из Китая, Турции и других стран;
реализацию региональных проектов по производству плит МДФ, панелей HPL, сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров.
Субсидии и льготы
С 15 июня 2021 года Агентство продвижения экспорта начнет возмещать 50% транспортных расходов на импорт сырья (коды по ТН ВЭД 4410 и 4411) предприятий, экспортирующих не менее 30% готовой мебельной продукции.
Кроме того, на срок до 1 января 2024 года предприятиям-экспортерам мебели возместят 50% расходов на транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом (не более 5% от стоимости экспорта продукции — автотранспортом, 7% — железнодорожным транспортом).
До 1 января 2023 года будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины при импорте сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых в производстве мебели.
Начиная со сле года ежегодно в мае в столице организуют Международную мебельную торговую выставку Uzbek International Furniture Fair.
Мебельная промышленность набирает обороты
Между тем узбекская мебель продолжает активно продолжает выходить на мировой рынок.
Так, по данным Госкомстата, в 2020-м республика в два раза увеличила экспорт по сравнению с 2019 годом — в 23 зарубежные страны было отправлено продукции на 3,5 миллиона долларов.
Основным экспортером является Центральная Азия. Самым крупным потребителем узбекской мебели стал Казахстан — туда в 2020 году было экспортировано продукции на 1,5 миллиона долларов.
В другие страны региона — Кыргызстан и Таджикистан — было отгружено продукции на 917,1 тысячи и 458,7 тысячи долларов соответственно.
Между тем одним из крупных рынков для узбекской мебели является Россия — в 2020-м туда было экспортировано продукции на 187,2 тысячи долларов.
Пользуется спросом отечественная мебель и в странах зарубежья: Сингапуре, Индии, Турции, Словении, Саудовской Аравии, Германии и даже США.