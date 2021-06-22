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Премьеры России и Узбекистана почтили память жертв Великой Отечественной
Премьеры России и Узбекистана почтили память жертв Великой Отечественной
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T14:29+0500
2021-06-22T14:29+0500
политика
михаил мишустин
великая отечественная война
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов почтили память жертв Великой Отечественной войны.Он подчеркнул, что эта война стала жестокой и кровопролитной в мировой истории и унесла десятки миллионов жизней."Мы отдаем дань почтения тем, кто воевал, и труженикам тыла, отстоявшим независимость Родины в условиях этих тяжелейших испытаний, которые выпали на поколение, которое воевало, защитило нас", — сказал премьер.В годы Великой Отечественной сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, отметил он.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html
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михаил мишустин, великая отечественная война, абдулла арипов

Премьеры России и Узбекистана почтили память жертв Великой Отечественной

14:29 22.06.2021
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© Sputnik / Михаил ВоскресенскийСвечи и цветы в Александровском саду в Москве
Свечи и цветы в Александровском саду в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов почтили память жертв Великой Отечественной войны.

"Предлагаю почтить память всех, кто доблестно сражался на фронтах, отдать дань уважения людям, которые ценой собственной жизни завоевали великую Победу. Объявляю минуту молчания", — сказал Мишустин на заседании комиссии на уровне глав правительств двух стран, которое проходит в Москве.

Он подчеркнул, что эта война стала жестокой и кровопролитной в мировой истории и унесла десятки миллионов жизней.
"Мы отдаем дань почтения тем, кто воевал, и труженикам тыла, отстоявшим независимость Родины в условиях этих тяжелейших испытаний, которые выпали на поколение, которое воевало, защитило нас", — сказал премьер.
В годы Великой Отечественной сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, отметил он.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Вид с самолета на Берлин. Май 1945 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
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