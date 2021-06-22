https://uz.sputniknews.ru/20210622/premery-rossii-i-uzbekistana-pochtili-pamyat-jertv-velikoy-otechestvennoy-19353155.html

Премьеры России и Узбекистана почтили память жертв Великой Отечественной

Премьеры России и Узбекистана почтили память жертв Великой Отечественной

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории СССР. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T14:29+0500

2021-06-22T14:29+0500

2021-06-22T14:29+0500

политика

михаил мишустин

великая отечественная война

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министры России и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов почтили память жертв Великой Отечественной войны.Он подчеркнул, что эта война стала жестокой и кровопролитной в мировой истории и унесла десятки миллионов жизней."Мы отдаем дань почтения тем, кто воевал, и труженикам тыла, отстоявшим независимость Родины в условиях этих тяжелейших испытаний, которые выпали на поколение, которое воевало, защитило нас", — сказал премьер.В годы Великой Отечественной сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, отметил он.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html

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михаил мишустин, великая отечественная война, абдулла арипов