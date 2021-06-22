Культура
Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
12:22 22.06.2021 (обновлено: 12:30 22.06.2021)
873
© Федеральная таможенная служба РоссииРоссия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Между РФ и РУз действует соглашение о сотрудничестве по вопросам задержания и возврата незаконно ввозимых культурных ценностей.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) России передала Государственному таможенному комитету (ГТК) Узбекистана 29 книг и 16 керамических изделий, датируемых XIII-XIX вв.
Церемония состоялась в Москве 21 июня в соответствии с соглашением о сотрудничестве по вопросам задержания и возврата незаконно ввозимых культурных ценностей.
© Федеральная таможенная служба РоссииРоссия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Книги и керамические изделия были изъяты у жительницы Крыма, которая попыталась доставить их в Россию из Узбекистана в контейнере. Контрабандистке назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
© Федеральная таможенная служба РоссииРоссия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Рукописные книги представляют собой типичный для среднеазиатской письменной культуры XIX в. набор религиозных текстов на арабском, персидском (фарси) и языке тюрки, а также поэтические произведения на фарси и тюрки.
Керамические изделия — кувшины, миски, хумы — являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового времени.
© Федеральная таможенная служба РоссииРоссия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.
Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.