https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-vernula-uzbekistanu-kulturnye-tsennosti-datiruemye-xiii-xix-vv-19349930.html

Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.

Россия вернула Узбекистану культурные ценности, датируемые XIII-XIX вв.

Между РФ и РУз действует соглашение о сотрудничестве по вопросам задержания и возврата незаконно ввозимых культурных ценностей. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T12:22+0500

2021-06-22T12:22+0500

2021-06-22T12:30+0500

культура

культурные ценности

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) России передала Государственному таможенному комитету (ГТК) Узбекистана 29 книг и 16 керамических изделий, датируемых XIII-XIX вв.Церемония состоялась в Москве 21 июня в соответствии с соглашением о сотрудничестве по вопросам задержания и возврата незаконно ввозимых культурных ценностей.Книги и керамические изделия были изъяты у жительницы Крыма, которая попыталась доставить их в Россию из Узбекистана в контейнере. Контрабандистке назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.Рукописные книги представляют собой типичный для среднеазиатской письменной культуры XIX в. набор религиозных текстов на арабском, персидском (фарси) и языке тюрки, а также поэтические произведения на фарси и тюрки. Керамические изделия — кувшины, миски, хумы — являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового времени.

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культурные ценности, государственный таможенный комитет узбекистана