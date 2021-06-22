https://uz.sputniknews.ru/20210622/senatory-rassmotryat-vopros-ob-izmenenii-granits-rayonov-i-gorodov-tashoblasti-19350588.html

Сенаторы рассмотрят вопрос об изменении границ районов и городов Ташобласти

Сенаторы рассмотрят вопрос об изменении границ районов и городов Ташобласти

В повестке обсуждений пленарного заседания — и вопрос о направлении в Кабмин парламентских запросов о принимаемых мерах по развитию сферы донорства крови. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T12:15+0500

2021-06-22T12:15+0500

2021-06-22T12:18+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

законодательство

заседание

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Шестнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится в формате видеоконференцсвязи 25 июня 2021 года. Такое решение принято на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса, которое вела председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева.Участники рассмотрят вопросы совершенствования деятельности Сената в сфере обеспечения открытости и гласности в госорганах, а также создания Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в госорганах.Сенаторы также обсудят законы "Об официальной статистике", "О свободе совести и религиозных организациях", "О судах", "О государственном языке Республики Узбекистан", "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием порядка противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности".Вместе с тем планируется рассмотреть вопрос об изменении границ Аккурганского, Ахангаранского, Бекабадского, Бостанлыкского, Букинского, Зангиатинского, Юкоричирчикского, Кибрайского, Паркентского, Пскентского, Уртачирчикского, Янгиюльского районов и городов Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад Ташкентской области.В повестке обсуждений — и вопрос о направлении в Кабмин парламентских запросов о принимаемых мерах по развитию сферы донорства крови, влиянии на окружающую среду и здоровье населения недостатков, возникающих на канализационных очистных сооружениях на территории республики.Сенаторы планируют рассмотреть результаты парламентского запроса о работе, проводимой по достижению целей создания инфраструктуры, содействия индустриализации и инновациям, предусмотренным в Национальных целях и задачах в области устойчивого развития на период до 2030 года и других вопросов.Обсудят и итоги изучения, проведенного Сенатом Олий Мажлиса и Республиканской комиссией по системному решению проблем женщин, относительно положения в махаллях, защиты прав и интересов женщин, поддержки предпринимательства, обеспечения занятости населения, улучшения семейных отношений и исполнения намеченных мер в данной сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20170924/uzbekistan-index-otkritosti-gosorganov-6378262.html

https://uz.sputniknews.ru/20191227/Transplantatsiya-organov-v-Uzbekistane-kto-mozhet-vystupat-donorom--13118050.html

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сенат олий мажлиса узбекистана, законодательство, заседание