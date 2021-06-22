https://uz.sputniknews.ru/20210622/solntse--glavnyy-vinodel-budni-semeynoy-vinogradnoy-fermy-v-uzbekistane-19330696.html

Солнце — главный винодел: будни семейной виноградной фермы в Узбекистане

Солнце — главный винодел: будни семейной виноградной фермы в Узбекистане

Винная индустрия Узбекистана – одна из самых молодых и интересных отраслей сельского хозяйства республики. Постановление президента страны "О мерах по... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T13:02+0500

2021-06-22T13:02+0500

2021-06-22T13:40+0500

аналитика

вино

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Самым благоприятным местом для развития винного туризма считается Караулбазарский район Бухарской области. Однако семья Ахуновых, владеющая семейной винодельней Uzumfermer в Кибрайском районе Ташкентской области, наглядно показала и доказала, что уникальное узбекское вино получится везде, где светит горячее узбекистанское солнце и есть любовь к родной земле и людям. Истина в вине!История винодельни началась в 2008 году, когда Рашид и Зимфира Ахуновы приобрели гектар земли под дачный участок и построили здесь небольшой дом для семейного отдыха. Изначально они планировали заниматься фермерским хозяйством и выращивать фруктовые деревья. По его словам, проблема заключалась в том, что почва с высоким уровнем грунтовых вод оказались не подходящей для этих культур. После этого семейная пара приступила к основательному изучению особенностей региона. К сожалению, на тот момент соответствующих специалистов в стране фактически не осталось, многие уехали. Начинающим фермерам пришлось поездить по миру, побывать в Европе, России, Новой Зеландии, Китае. В итоге пришли к выводу, что на этой земле успешно можно выращивать виноград. Начался поиск необходимого оборудования, изучение опыта мировых лидеров винной индустрии, а также вопроса организации частных виноделен.Согласно законодательству Узбекистана, территория фермы должна была составлять не менее 10 га, поэтому со временем площадь владений увеличивалась. И сегодня на земле в 21 га расположилось фермерское хозяйство, в составе которого — уникальный декоративный сад, теплицы, винодельня и небольшой отель. Благоустройство территории продолжается, и совсем скоро здесь появится, например, новозеландский грот со сталактитами. Увидеть, почувствовать, попробоватьПо словам владельцев хозяйства, семейная винодельня такого формата – единственная в Узбекистане. Ее особенность в том, что здесь можно проследить все этапы производства напитка – от выращивания винограда до дегустации готового продукта. Знакомство с вином начинается с экскурсии по декоративному саду. В уникальном мини-парке собраны растения со всей планеты. Благодаря регулярному и внимательному уходу почти все из них прижились и радуют своей красотой в течение всего года.Сад разделен на декоративные зоны – русскую поляну, японский сад камней, итальянский амфитеатр, лунные ворота, ведущие к пруду с рыбами, китайский чайный домик, сосновый бор и многое другое. После экскурсии по саду мы отправляемся знакомиться с виноградниками. Они занимают площадь в 19 га. Здесь представлено 100 сортов винограда со всего мира. "При выращивании мы используем традиционные и передовые методы. Например, узбекский воиш, итальянский тендоне, Y-образная калифорнийская шпалера, французская вертикальная шпалера, испанские перроне, китайские солнечные теплицы, канадские теплицы. Кроме этого, мы выращиваем саженцы павлонии, у нас также есть оранжерея с экзотическими растениями со всех уголков света", — рассказывают фермеры. Следующий этап знакомства – непосредственно винодельня. Спускаясь по лестнице в подвал, где выдерживается заветный напиток, с первых секунд погружаемся в знакомый аромат. Здесь им пропитано все. Кроме этого, в погребе достаточно прохладно: в зависимости от времени года температура в помещении от +8 до +15 градусов. Объем винодельни составляет 100 тонн вина в год. В линейке напитков представлено 12 вин из шести разных сортов. Все оборудование привезено из Италии. Авторский эксперимент"Особенность нашего хозяйства в том, что из американского сорта "юпитер США" мы делаем аж четыре образца. На каждой из этих емкостей написано название сорта винограда. Амальтея и Каллисто — это наш авторский импровизированный купаж (смешивание). Эти экспериментальные вина не встречаются нигде в мире, кроме нашей винодельни. В этом году мы впервые решили выдержать красное вино (каберне совиньон и пино нуар) в бочке из французского дуба. По оценке международных экспертов бутылка такого вина будет стоить около 30 евро. Мы уверены, что на узбекском рынке оно произведет настоящий фурор. В будущем сезоне хотим попробовать выдержать в бочках еще и белое вино. Кстати, в этом году на винодельне мы приготовили первое в Узбекистане клубничное вино", — рассказала Камила Мирахмедова, дочь владельцев фермы и директор винодельни. По ее словам, таких успехов не удалось бы добиться без соответствующего оборудования. Например, специальный пресс, рассчитанный на 2 000 кг винограда. Это второй этап производства вина. Собранные плоды помещается в дробилку, где происходит отделение гребня винограда от ягоды, которая через специальный насос попадает в пресс, где словно в соковыжималке выдавливается сок. Есть несколько методов производства вина — по белой и красной технологиям, а также по технологии розе (розовое вино). В приготовлении ценного напитка его производители придерживаются экологического подхода, поэтому производство вина здесь практически безотходное. "Этому мы научились в Европе. Так, например, мы перегоняем осадок, оставшийся от готового вина и виноградные отжимки после прессования, и получаем популярный итальянский виноградный крепкий алкогольный напиток – граппу. Получается достаточно качественный продукт. Поэтому мы планируем получить лицензию для его производства. Непригодную для питья часть после перегона — технический спирт — используем для обработки оборудования. А зелеными виноградными гребнями мы удобряем землю. Из самих виноградных семечек планируем изготавливать масло, но для этого необходимо приобрести специальное оборудование", — продолжает эксперт.От внутреннего рынка до экспортаНепосредственно виноградниками семья занимается с 2014 года. Первый полноценный урожай получили в 2017-м. Изначально планировалось выращивать только столовый виноград, однако чтобы выпускать вино, необходима была лицензия. Как признаются предприниматели, в то время получить ее было практически невозможно. По их словам, особенность узбекского виноделия – это солнце, благодаря которому ягоды очень быстро набирают сахар. А само вино отличается букетом богатых вкусов в одном напитке. Лучше всего получается полусладкое. Отсюда вытекает основная сложность — сделать сухое вино. Это непростая задача. По словам производителей, нужно успеть вовремя собрать урожай, чтобы избежать высокого уровня сахара. Сбор начинается уже в конце июля. На ферме постоянно работают 22 человека. На сезонные работы дополнительно нанимаются еще 20 помощников. Кроме того, у хозяйства есть консультанты по виноделию из Новой Зеландии, которые регулярно прилетают в Узбекистан для контроля качества продукции. "В настоящее время наше вино можно попробовать в ряде ресторанов столицы, а также оно продается в специализированных магазинах как в Ташкенте, так и в туристических центрах — Бухаре, Хиве, Самарканде. Кроме этого, мы активно ведем переговоры об экспорте нашей продукции. Вероятнее всего, сначала это будут рынки соседей – России, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии", — отметил Рашид Ахунов. Несмотря на то что винный туризм только начинает развиваться в Узбекистане, отечественный напиток уже пользуется большим спросом как среди внутренних туристов, так и иностранных гостей. Предприниматели убеждены, что производить вино в формате семейной винодельни — весело, вкусно и выгодно. По их мнению, чем больше конкуренции на этом рынке, тем выше будет качество продукта. Начинающим фермерам они рекомендуют не бояться экспериментировать и всегда готовы помочь советом.Сегодня семейное дело продолжают уже дети Рашида и Зимфиры. Дочь Камила вместе с супругом Санжаром работает над созданием уже собственной винодельни, продолжая помогать родителям. На ферме всегда рады гостям, постоянно проводя экскурсии и устраивая свадьбы. На этом фоне вполне возможно, что вино в будущем может стать еще одним брендом Узбекистана наравне с пловом, фруктами или восточными тканями.

узбекистан

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

вино, узбекистан