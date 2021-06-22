https://uz.sputniknews.ru/20210622/solntse--glavnyy-vinodel-budni-semeynoy-vinogradnoy-fermy-v-uzbekistane-19330696.html
Солнце — главный винодел: будни семейной виноградной фермы в Узбекистане
Солнце — главный винодел: будни семейной виноградной фермы в Узбекистане
Винная индустрия Узбекистана – одна из самых молодых и интересных отраслей сельского хозяйства республики. Постановление президента страны "О мерах по... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T13:02+0500
2021-06-22T13:02+0500
2021-06-22T13:40+0500
аналитика
вино
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19342105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e63c0b41e804df6c434f0cad69dffac4.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Самым благоприятным местом для развития винного туризма считается Караулбазарский район Бухарской области. Однако семья Ахуновых, владеющая семейной винодельней Uzumfermer в Кибрайском районе Ташкентской области, наглядно показала и доказала, что уникальное узбекское вино получится везде, где светит горячее узбекистанское солнце и есть любовь к родной земле и людям. Истина в вине!История винодельни началась в 2008 году, когда Рашид и Зимфира Ахуновы приобрели гектар земли под дачный участок и построили здесь небольшой дом для семейного отдыха. Изначально они планировали заниматься фермерским хозяйством и выращивать фруктовые деревья. По его словам, проблема заключалась в том, что почва с высоким уровнем грунтовых вод оказались не подходящей для этих культур. После этого семейная пара приступила к основательному изучению особенностей региона. К сожалению, на тот момент соответствующих специалистов в стране фактически не осталось, многие уехали. Начинающим фермерам пришлось поездить по миру, побывать в Европе, России, Новой Зеландии, Китае. В итоге пришли к выводу, что на этой земле успешно можно выращивать виноград. Начался поиск необходимого оборудования, изучение опыта мировых лидеров винной индустрии, а также вопроса организации частных виноделен.Согласно законодательству Узбекистана, территория фермы должна была составлять не менее 10 га, поэтому со временем площадь владений увеличивалась. И сегодня на земле в 21 га расположилось фермерское хозяйство, в составе которого — уникальный декоративный сад, теплицы, винодельня и небольшой отель. Благоустройство территории продолжается, и совсем скоро здесь появится, например, новозеландский грот со сталактитами. Увидеть, почувствовать, попробоватьПо словам владельцев хозяйства, семейная винодельня такого формата – единственная в Узбекистане. Ее особенность в том, что здесь можно проследить все этапы производства напитка – от выращивания винограда до дегустации готового продукта. Знакомство с вином начинается с экскурсии по декоративному саду. В уникальном мини-парке собраны растения со всей планеты. Благодаря регулярному и внимательному уходу почти все из них прижились и радуют своей красотой в течение всего года.Сад разделен на декоративные зоны – русскую поляну, японский сад камней, итальянский амфитеатр, лунные ворота, ведущие к пруду с рыбами, китайский чайный домик, сосновый бор и многое другое. После экскурсии по саду мы отправляемся знакомиться с виноградниками. Они занимают площадь в 19 га. Здесь представлено 100 сортов винограда со всего мира. "При выращивании мы используем традиционные и передовые методы. Например, узбекский воиш, итальянский тендоне, Y-образная калифорнийская шпалера, французская вертикальная шпалера, испанские перроне, китайские солнечные теплицы, канадские теплицы. Кроме этого, мы выращиваем саженцы павлонии, у нас также есть оранжерея с экзотическими растениями со всех уголков света", — рассказывают фермеры. Следующий этап знакомства – непосредственно винодельня. Спускаясь по лестнице в подвал, где выдерживается заветный напиток, с первых секунд погружаемся в знакомый аромат. Здесь им пропитано все. Кроме этого, в погребе достаточно прохладно: в зависимости от времени года температура в помещении от +8 до +15 градусов. Объем винодельни составляет 100 тонн вина в год. В линейке напитков представлено 12 вин из шести разных сортов. Все оборудование привезено из Италии. Авторский эксперимент"Особенность нашего хозяйства в том, что из американского сорта "юпитер США" мы делаем аж четыре образца. На каждой из этих емкостей написано название сорта винограда. Амальтея и Каллисто — это наш авторский импровизированный купаж (смешивание). Эти экспериментальные вина не встречаются нигде в мире, кроме нашей винодельни. В этом году мы впервые решили выдержать красное вино (каберне совиньон и пино нуар) в бочке из французского дуба. По оценке международных экспертов бутылка такого вина будет стоить около 30 евро. Мы уверены, что на узбекском рынке оно произведет настоящий фурор. В будущем сезоне хотим попробовать выдержать в бочках еще и белое вино. Кстати, в этом году на винодельне мы приготовили первое в Узбекистане клубничное вино", — рассказала Камила Мирахмедова, дочь владельцев фермы и директор винодельни. По ее словам, таких успехов не удалось бы добиться без соответствующего оборудования. Например, специальный пресс, рассчитанный на 2 000 кг винограда. Это второй этап производства вина. Собранные плоды помещается в дробилку, где происходит отделение гребня винограда от ягоды, которая через специальный насос попадает в пресс, где словно в соковыжималке выдавливается сок. Есть несколько методов производства вина — по белой и красной технологиям, а также по технологии розе (розовое вино). В приготовлении ценного напитка его производители придерживаются экологического подхода, поэтому производство вина здесь практически безотходное. "Этому мы научились в Европе. Так, например, мы перегоняем осадок, оставшийся от готового вина и виноградные отжимки после прессования, и получаем популярный итальянский виноградный крепкий алкогольный напиток – граппу. Получается достаточно качественный продукт. Поэтому мы планируем получить лицензию для его производства. Непригодную для питья часть после перегона — технический спирт — используем для обработки оборудования. А зелеными виноградными гребнями мы удобряем землю. Из самих виноградных семечек планируем изготавливать масло, но для этого необходимо приобрести специальное оборудование", — продолжает эксперт.От внутреннего рынка до экспортаНепосредственно виноградниками семья занимается с 2014 года. Первый полноценный урожай получили в 2017-м. Изначально планировалось выращивать только столовый виноград, однако чтобы выпускать вино, необходима была лицензия. Как признаются предприниматели, в то время получить ее было практически невозможно. По их словам, особенность узбекского виноделия – это солнце, благодаря которому ягоды очень быстро набирают сахар. А само вино отличается букетом богатых вкусов в одном напитке. Лучше всего получается полусладкое. Отсюда вытекает основная сложность — сделать сухое вино. Это непростая задача. По словам производителей, нужно успеть вовремя собрать урожай, чтобы избежать высокого уровня сахара. Сбор начинается уже в конце июля. На ферме постоянно работают 22 человека. На сезонные работы дополнительно нанимаются еще 20 помощников. Кроме того, у хозяйства есть консультанты по виноделию из Новой Зеландии, которые регулярно прилетают в Узбекистан для контроля качества продукции. "В настоящее время наше вино можно попробовать в ряде ресторанов столицы, а также оно продается в специализированных магазинах как в Ташкенте, так и в туристических центрах — Бухаре, Хиве, Самарканде. Кроме этого, мы активно ведем переговоры об экспорте нашей продукции. Вероятнее всего, сначала это будут рынки соседей – России, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии", — отметил Рашид Ахунов. Несмотря на то что винный туризм только начинает развиваться в Узбекистане, отечественный напиток уже пользуется большим спросом как среди внутренних туристов, так и иностранных гостей. Предприниматели убеждены, что производить вино в формате семейной винодельни — весело, вкусно и выгодно. По их мнению, чем больше конкуренции на этом рынке, тем выше будет качество продукта. Начинающим фермерам они рекомендуют не бояться экспериментировать и всегда готовы помочь советом.Сегодня семейное дело продолжают уже дети Рашида и Зимфиры. Дочь Камила вместе с супругом Санжаром работает над созданием уже собственной винодельни, продолжая помогать родителям. На ферме всегда рады гостям, постоянно проводя экскурсии и устраивая свадьбы. На этом фоне вполне возможно, что вино в будущем может стать еще одним брендом Узбекистана наравне с пловом, фруктами или восточными тканями.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/15/19342105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06af893a6c9b69d68bff473187a5e562.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вино, узбекистан
Солнце — главный винодел: будни семейной виноградной фермы в Узбекистане
13:02 22.06.2021 (обновлено: 13:40 22.06.2021)
Винная индустрия Узбекистана – одна из самых молодых и интересных отраслей сельского хозяйства республики. Постановление президента страны "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма" послужило импульсом к ее формированию.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Самым благоприятным местом для развития винного туризма считается Караулбазарский район Бухарской области. Однако семья Ахуновых, владеющая семейной винодельней Uzumfermer в Кибрайском районе Ташкентской области, наглядно показала и доказала, что уникальное узбекское вино получится везде, где светит горячее узбекистанское солнце и есть любовь к родной земле и людям.
Истина в вине!
История винодельни началась в 2008 году, когда Рашид и Зимфира Ахуновы приобрели гектар земли под дачный участок и построили здесь небольшой дом для семейного отдыха. Изначально они планировали заниматься фермерским хозяйством и выращивать фруктовые деревья.
"На этой территории были заброшенные старые виноградники, которые уже не плодоносили. Целый год мы занимались тем, что просто расчищали землю. Посоветовавшись с местными фермерами и агрономами, решили высадить сады, использовали такие культуры, как слива, черешня, персик, яблоня, груша. Урожай, который мы получили через три года, себя не окупил. Будучи физиками по образованию, мы недостаточно хорошо владели сельским делом и, видимо, совершили какие-то ошибки. К тому, что вы сейчас видите, мы шли десять лет: искали, изучали, пробовали, анализировали почву", — рассказывает Рашид Ахунов, владелец семейной винодельни.
По его словам, проблема заключалась в том, что почва с высоким уровнем грунтовых вод оказались не подходящей для этих культур. После этого семейная пара приступила к основательному изучению особенностей региона. К сожалению, на тот момент соответствующих специалистов в стране фактически не осталось, многие уехали. Начинающим фермерам пришлось поездить по миру, побывать в Европе, России, Новой Зеландии, Китае. В итоге пришли к выводу, что на этой земле успешно можно выращивать виноград. Начался поиск необходимого оборудования, изучение опыта мировых лидеров винной индустрии, а также вопроса организации частных виноделен.
Согласно законодательству Узбекистана, территория фермы должна была составлять не менее 10 га, поэтому со временем площадь владений увеличивалась. И сегодня на земле в 21 га расположилось фермерское хозяйство, в составе которого — уникальный декоративный сад, теплицы, винодельня и небольшой отель. Благоустройство территории продолжается, и совсем скоро здесь появится, например, новозеландский грот со сталактитами.
Увидеть, почувствовать, попробовать
По словам владельцев хозяйства, семейная винодельня такого формата – единственная в Узбекистане. Ее особенность в том, что здесь можно проследить все этапы производства напитка – от выращивания винограда до дегустации готового продукта.
Знакомство с вином начинается с экскурсии по декоративному саду. В уникальном мини-парке собраны растения со всей планеты. Благодаря регулярному и внимательному уходу почти все из них прижились и радуют своей красотой в течение всего года.
Сад разделен на декоративные зоны – русскую поляну, японский сад камней, итальянский амфитеатр, лунные ворота, ведущие к пруду с рыбами, китайский чайный домик, сосновый бор и многое другое.
"Просто пить хорошее вино недостаточно. Необходимы еще соответствующая обстановка и энергетика. Вот почему столько внимания мы уделили ландшафтному дизайну и оформлению декоративного сада. Увидеть, почувствовать аромат, попробовать – вот три главных шага к знакомству с нашим вином. Другими словами, важны визуальное, ароматическое и вкусовое впечатления. Еще одно наше новшество – это подбор определенных национальных блюд под различные сорта вин", — объясняет Зимфира Ахунова.
После экскурсии по саду мы отправляемся знакомиться с виноградниками. Они занимают площадь в 19 га. Здесь представлено 100 сортов винограда со всего мира.
"При выращивании мы используем традиционные и передовые методы. Например, узбекский воиш, итальянский тендоне, Y-образная калифорнийская шпалера, французская вертикальная шпалера, испанские перроне, китайские солнечные теплицы, канадские теплицы. Кроме этого, мы выращиваем саженцы павлонии, у нас также есть оранжерея с экзотическими растениями со всех уголков света", — рассказывают фермеры.
Следующий этап знакомства – непосредственно винодельня. Спускаясь по лестнице в подвал, где выдерживается заветный напиток, с первых секунд погружаемся в знакомый аромат. Здесь им пропитано все. Кроме этого, в погребе достаточно прохладно: в зависимости от времени года температура в помещении от +8 до +15 градусов.
Объем винодельни составляет 100 тонн вина в год. В линейке напитков представлено 12 вин из шести разных сортов. Все оборудование привезено из Италии.
Авторский эксперимент
"Особенность нашего хозяйства в том, что из американского сорта "юпитер США" мы делаем аж четыре образца. На каждой из этих емкостей написано название сорта винограда. Амальтея и Каллисто — это наш авторский импровизированный купаж (смешивание). Эти экспериментальные вина не встречаются нигде в мире, кроме нашей винодельни. В этом году мы впервые решили выдержать красное вино (каберне совиньон и пино нуар) в бочке из французского дуба. По оценке международных экспертов бутылка такого вина будет стоить около 30 евро. Мы уверены, что на узбекском рынке оно произведет настоящий фурор. В будущем сезоне хотим попробовать выдержать в бочках еще и белое вино. Кстати, в этом году на винодельне мы приготовили первое в Узбекистане клубничное вино", — рассказала Камила Мирахмедова, дочь владельцев фермы и директор винодельни.
По ее словам, таких успехов не удалось бы добиться без соответствующего оборудования. Например, специальный пресс, рассчитанный на 2 000 кг винограда. Это второй этап производства вина. Собранные плоды помещается в дробилку, где происходит отделение гребня винограда от ягоды, которая через специальный насос попадает в пресс, где словно в соковыжималке выдавливается сок. Есть несколько методов производства вина — по белой и красной технологиям, а также по технологии розе (розовое вино).
"В зависимости от желаемого вида мы выбираем функцию на прессе – выжимка с виноградной косточкой (красное вино) или выжимка с отделением кожицы ягоды (белое вино). Кроме этого, пресс позволяет контролировать мягкость отжима. Не считая сбора винограда, процесс производства происходит в пять этапов: дробление, прессование, отстаивание или брожение сока в емкостях, фильтрование и розлив",— объясняет Камила.
В приготовлении ценного напитка его производители придерживаются экологического подхода, поэтому производство вина здесь практически безотходное.
"Этому мы научились в Европе. Так, например, мы перегоняем осадок, оставшийся от готового вина и виноградные отжимки после прессования, и получаем популярный итальянский виноградный крепкий алкогольный напиток – граппу. Получается достаточно качественный продукт. Поэтому мы планируем получить лицензию для его производства. Непригодную для питья часть после перегона — технический спирт — используем для обработки оборудования. А зелеными виноградными гребнями мы удобряем землю. Из самих виноградных семечек планируем изготавливать масло, но для этого необходимо приобрести специальное оборудование", — продолжает эксперт.
От внутреннего рынка до экспорта
Непосредственно виноградниками семья занимается с 2014 года. Первый полноценный урожай получили в 2017-м. Изначально планировалось выращивать только столовый виноград, однако чтобы выпускать вино, необходима была лицензия. Как признаются предприниматели, в то время получить ее было практически невозможно.
"Два года назад наш друг, тоже винодел, Сергей Данилов, познакомил нас с представителями Агентства по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан. Они убедили нас, что нужно заниматься виноделием. Мы получили льготный кредит в размере 4,5 млрд сумов для покупки оборудования. В том же 2019 году вышел соответствующий указ главы государства, согласно которому владельцы собственных виноградников теперь могли без лицензии производить вино в качестве сельхозпродукции. И мы решили организовать мини-производство этого напитка", — вспоминают виноделы.
По их словам, особенность узбекского виноделия – это солнце, благодаря которому ягоды очень быстро набирают сахар. А само вино отличается букетом богатых вкусов в одном напитке. Лучше всего получается полусладкое. Отсюда вытекает основная сложность — сделать сухое вино. Это непростая задача. По словам производителей, нужно успеть вовремя собрать урожай, чтобы избежать высокого уровня сахара.
Сбор начинается уже в конце июля. На ферме постоянно работают 22 человека. На сезонные работы дополнительно нанимаются еще 20 помощников. Кроме того, у хозяйства есть консультанты по виноделию из Новой Зеландии, которые регулярно прилетают в Узбекистан для контроля качества продукции.
"В настоящее время наше вино можно попробовать в ряде ресторанов столицы, а также оно продается в специализированных магазинах как в Ташкенте, так и в туристических центрах — Бухаре, Хиве, Самарканде. Кроме этого, мы активно ведем переговоры об экспорте нашей продукции. Вероятнее всего, сначала это будут рынки соседей – России, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии", — отметил Рашид Ахунов.
Несмотря на то что винный туризм только начинает развиваться в Узбекистане, отечественный напиток уже пользуется большим спросом как среди внутренних туристов, так и иностранных гостей.
"У нас особый подход к качеству вина: на этапе сбора мы контролируем каждую гроздь, чтобы это был чистосортный виноград. Кроме этого, у нас есть специальный анализатор, который дает информацию по 18 показателям (сахар, спирт, кислотность и т. д.) в течение двух минут. Это позволяет, прежде всего, не передержать вино и вовремя начать производить с напитком следующее действие. Благодаря этому получается сохранить нужный вкус и аромат конечного продукта", — пояснила Зимфира Ахунова.
Предприниматели убеждены, что производить вино в формате семейной винодельни — весело, вкусно и выгодно. По их мнению, чем больше конкуренции на этом рынке, тем выше будет качество продукта. Начинающим фермерам они рекомендуют не бояться экспериментировать и всегда готовы помочь советом.
Сегодня семейное дело продолжают уже дети Рашида и Зимфиры. Дочь Камила вместе с супругом Санжаром работает над созданием уже собственной винодельни, продолжая помогать родителям.
На ферме всегда рады гостям, постоянно проводя экскурсии и устраивая свадьбы. На этом фоне вполне возможно, что вино в будущем может стать еще одним брендом Узбекистана наравне с пловом, фруктами или восточными тканями.