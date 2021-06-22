https://uz.sputniknews.ru/20210622/tashkent-pomnit-5-tysyach-svechey-zajgli-v-godovschinu-nachala-velikoy-otechestvennoy-voyny-19344409.html

Ташкент помнит: 5 тысяч свечей зажгли в годовщину начала Великой Отечественной войны

Ташкент помнит: 5 тысяч свечей зажгли в годовщину начала Великой Отечественной войны

В столице Узбекистана накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча Памяти". 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T02:34+0500

2021-06-22T02:34+0500

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великая отечественная война

память

узбекистан

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Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" при участии волонтеров и представительства Россотрудничества накануне 22 июня — дня, когда началась самая кровопролитная война XX века.В рамках акции "Свеча Памяти" на площадке парка рядом с Вечным огнем была выложена композиция из 5 тысяч зажженных свечей, образующих рисунок и надпись: "22. Помним!" Международная акция проходит не первый год. В ночь на 22 июня в разных уголках некогда одной большой страны вспоминают о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, о тех героях, кто ценой жизни подарил новым поколениям мир и свободу. По словам организатора акции Сергея Ежкова, такие исторические события нельзя стирать из памяти страны и всего мира.Все желающие после завершения мероприятия могли забрать свечи с собой и поставить их над могилой павших бойцов или у мемориала Вечный огонь.Всего в акции принимают участие 26 государств. Как церемония прошла в Ташкенте, смотрите в нашем видео..

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

великая отечественная война, память, узбекистан