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Ташкент помнит: 5 тысяч свечей зажгли в годовщину начала Великой Отечественной войны
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В столице Узбекистана накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла акция "Свеча Памяти".
Мероприятие прошло в мемориальном комплексе "Братские могилы" при участии волонтеров и представительства Россотрудничества накануне 22 июня — дня, когда началась самая кровопролитная война XX века.
© Рамиз БахтияровАкция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Акция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
© Рамиз Бахтияров
В рамках акции "Свеча Памяти" на площадке парка рядом с Вечным огнем была выложена композиция из 5 тысяч зажженных свечей, образующих рисунок и надпись: "22. Помним!"
Международная акция проходит не первый год. В ночь на 22 июня в разных уголках некогда одной большой страны вспоминают о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, о тех героях, кто ценой жизни подарил новым поколениям мир и свободу.
© Рамиз БахтияровАкция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Акция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
© Рамиз Бахтияров
По словам организатора акции Сергея Ежкова, такие исторические события нельзя стирать из памяти страны и всего мира.
"Мы помним ужасы войны и не хотим, чтоб они повторялись, мы помним о мужестве солдат, о подвигах героев и хотим почтить каждого из них. Мы также помним, что нашим детям нужен мир во всем мире".
Все желающие после завершения мероприятия могли забрать свечи с собой и поставить их над могилой павших бойцов или у мемориала Вечный огонь.
© Рамиз БахтияровАкция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Акция памяти в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
© Рамиз Бахтияров
Всего в акции принимают участие 26 государств. Как церемония прошла в Ташкенте, смотрите в нашем видео..