https://uz.sputniknews.ru/20210622/tragediya-v-navoi-na-shaxte-pogibli-chetvero-nelegalnyx-zolotodobytchikov-19356180.html

Трагедия в Навои: на шахте погибли четверо нелегальных золотодобытчиков

Трагедия в Навои: на шахте погибли четверо нелегальных золотодобытчиков

В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T16:36+0500

2021-06-22T16:36+0500

2021-06-22T16:36+0500

общество

навои

золото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18121318_201:542:2877:2047_1920x0_80_0_0_bb9d7f075b2310f0d251316ee7184a99.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Навои семеро жителей Хатырчинского района незаконным способом добывали золото на заброшенном карьере горной системы Олтинсой.Во время рабочего процесса в шахте старатели задохнулись выхлопным газом от "электродвижка", сообщает пресс-служба прокуратуры Навоийской области.В результате инцидента четверо граждан погибли на месте происшествия, а трое других были доставлены в районную больницу.В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия.

навои

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навои, золото