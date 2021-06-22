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Трагедия в Навои: на шахте погибли четверо нелегальных золотодобытчиков
Трагедия в Навои: на шахте погибли четверо нелегальных золотодобытчиков
В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T16:36+0500
2021-06-22T16:36+0500
общество
навои
золото
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Навои семеро жителей Хатырчинского района незаконным способом добывали золото на заброшенном карьере горной системы Олтинсой.Во время рабочего процесса в шахте старатели задохнулись выхлопным газом от "электродвижка", сообщает пресс-служба прокуратуры Навоийской области.В результате инцидента четверо граждан погибли на месте происшествия, а трое других были доставлены в районную больницу.В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия.
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навои, золото

Трагедия в Навои: на шахте погибли четверо нелегальных золотодобытчиков

16:36 22.06.2021
129
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМесторождение золота
Месторождение золота - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
Перейти в фотобанк
В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Навои семеро жителей Хатырчинского района незаконным способом добывали золото на заброшенном карьере горной системы Олтинсой.
Во время рабочего процесса в шахте старатели задохнулись выхлопным газом от "электродвижка", сообщает пресс-служба прокуратуры Навоийской области.
В результате инцидента четверо граждан погибли на месте происшествия, а трое других были доставлены в районную больницу.
В настоящее время по данному факту прокуратура Хатырчинского района проводит следственные мероприятия.
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