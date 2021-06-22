https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-snova-vvodit-obyazatelnye-ptsr-testy-dlya-vezda-v-stranu-19346244.html
Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T10:18+0500
2021-06-22T10:18+0500
2021-06-22T10:18+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну.Об этом сообщили в Минздраве республики.В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест. Власти республики с 15 августа 2020 года начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Въезжающим необходимо было предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID.С 25 декабря были введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. Однако с 15 марта обязательное экспресс-тестирование было отменено.
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Tseny-na-PTsR-testirovanie-na-COVID-19-v-aeroportakh-budut-snizheny-16127373.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, тест, въезд, узбекистан
Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья вводит систему обязательного тестирования у всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР. — Sputnik)", — говорится в сообщении ведомства.
В течение семи дней после въезда на территорию Узбекистана должен быть сделан повторный ПЦР-тест.
Власти республики с 15 августа 2020 года начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19.
С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Въезжающим необходимо было предоставить отрицательный ПЦР-анализ на COVID.
С 25 декабря были введены обязательные экспресс-тесты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах. Однако с 15 марта обязательное экспресс-тестирование было отменено.