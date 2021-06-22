https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-tashkente-startoval-masshtabnyy-kasting-molodyx-ispolniteley-19347095.html
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
На следующем этапе конкурсного испытания отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T10:23+0500
2021-06-22T10:23+0500
2021-06-22T10:23+0500
культура
певец
отбор
музыка
день независимости узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном Дворце искусств "Туркистон" стартовал кастинг на поиск лучших музыкальных исполнителей Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Мероприятие посвящено 30-летию независимости республики. В нем приняли участие молодые таланты, отобранные учреждением "Узбекконцерт" и региональными филиалами Государственной филармонии в Ташкенте, а также в Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областях. Кандидатов оценивали заслуженные артисты Узбекистана Азим Муллаханов, Абдулла Шомагрупов, Женисбек Пиязов, а также выдающиеся композиторы и режиссеры страны. Отмечается, что на следующем этапе кастинга отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.
https://uz.sputniknews.ru/20180506/narodnie-pevci-bahshi-poluchat-lgotniy-kredit-8129651.html
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певец, отбор, музыка, день независимости узбекистана, узбекистан
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
На следующем этапе конкурсного испытания отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В столичном Дворце искусств "Туркистон" стартовал кастинг на поиск лучших музыкальных исполнителей Узбекистана, сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Мероприятие посвящено 30-летию независимости республики. В нем приняли участие молодые таланты, отобранные учреждением "Узбекконцерт" и региональными филиалами Государственной филармонии в Ташкенте, а также в Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областях.
Кандидатов оценивали заслуженные артисты Узбекистана Азим Муллаханов, Абдулла Шомагрупов, Женисбек Пиязов, а также выдающиеся композиторы и режиссеры страны.
Отмечается, что на следующем этапе кастинга отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.