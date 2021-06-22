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В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
На следующем этапе конкурсного испытания отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T10:23+0500
2021-06-22T10:23+0500
культура
певец
отбор
музыка
день независимости узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном Дворце искусств "Туркистон" стартовал кастинг на поиск лучших музыкальных исполнителей Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Мероприятие посвящено 30-летию независимости республики. В нем приняли участие молодые таланты, отобранные учреждением "Узбекконцерт" и региональными филиалами Государственной филармонии в Ташкенте, а также в Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областях. Кандидатов оценивали заслуженные артисты Узбекистана Азим Муллаханов, Абдулла Шомагрупов, Женисбек Пиязов, а также выдающиеся композиторы и режиссеры страны. Отмечается, что на следующем этапе кастинга отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.
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певец, отбор, музыка, день независимости узбекистана, узбекистан

В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей

10:23 22.06.2021
543
© Министерство культуры Узбекистана В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Министерство культуры Узбекистана
На следующем этапе конкурсного испытания отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столичном Дворце искусств "Туркистон" стартовал кастинг на поиск лучших музыкальных исполнителей Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
© Министерство культуры Узбекистана В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
В Ташкенте стартовал масштабный кастинг молодых исполнителей
© Министерство культуры Узбекистана
Мероприятие посвящено 30-летию независимости республики. В нем приняли участие молодые таланты, отобранные учреждением "Узбекконцерт" и региональными филиалами Государственной филармонии в Ташкенте, а также в Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областях.
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Кандидатов оценивали заслуженные артисты Узбекистана Азим Муллаханов, Абдулла Шомагрупов, Женисбек Пиязов, а также выдающиеся композиторы и режиссеры страны.
Отмечается, что на следующем этапе кастинга отборочные туры будут проходить творческие музыкальные коллективы.
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