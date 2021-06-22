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В Узбекистане уволили инспекторов ДПС, не пропустивших скорую помощь
В Узбекистане уволили инспекторов ДПС, не пропустивших скорую помощь
Инцидент произошел во время Молодежного фестиваля в Термезе. Скорая ехала по вызову, однако инспекторы преградили ей путь и не пустили к больному. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T15:46+0500
2021-06-22T15:46+0500
происшествия
дпс
скорая помощь
термез
сурхандарьинская область
конфликт
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Термезе уволили двух инспекторов ДПС, не пропустивших карету скорой помощи, ехавшую на вызов к больному, сообщили в ГУБДД МВД.По данным ведомства, инцидент произошел во время Молодежного фестиваля, проходившего в городе 15–17 июня. В связи с массовым мероприятием некоторые улицы были перекрыты для движения автомобилей.В этот самый момент на вызов и ехала машина скорой помощи, однако инспекторы преградили ей дорогу и не дали проехать к больному. Видео конфликта попало в Сеть и вызвало шквал негодования пользователей. В УБДД УВД Сурхандарьинской области провели служебную проверку, в результате которой 21 июня сотрудники освобождены от своих должностей и оставлены в распоряжении управления.
https://uz.sputniknews.ru/20210620/pokatushki-za-granyu-spark-protaschil-na-kapote-inspektora-dps-i-skrylsya--video-19321155.html
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дпс, скорая помощь, термез, сурхандарьинская область, конфликт

В Узбекистане уволили инспекторов ДПС, не пропустивших скорую помощь

15:46 22.06.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровБоди-камера и значок испектора ДПС
Боди-камера и значок испектора ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Инцидент произошел во время Молодежного фестиваля в Термезе. Скорая ехала по вызову, однако инспекторы преградили ей путь и не пустили к больному.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Термезе уволили двух инспекторов ДПС, не пропустивших карету скорой помощи, ехавшую на вызов к больному, сообщили в ГУБДД МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел во время Молодежного фестиваля, проходившего в городе 15–17 июня. В связи с массовым мероприятием некоторые улицы были перекрыты для движения автомобилей.
В этот самый момент на вызов и ехала машина скорой помощи, однако инспекторы преградили ей дорогу и не дали проехать к больному. Видео конфликта попало в Сеть и вызвало шквал негодования пользователей.
В УБДД УВД Сурхандарьинской области провели служебную проверку, в результате которой 21 июня сотрудники освобождены от своих должностей и оставлены в распоряжении управления.
Приборная панель - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
Происшествия
"Покатушки" за гранью: Spark протащил на капоте инспектора ДПС и скрылся — видео
20 июня, 13:30
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