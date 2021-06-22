https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-uvolili-inspektorov-dps-ne-propustivshix-skoruyu-pomosch--19354643.html

В Узбекистане уволили инспекторов ДПС, не пропустивших скорую помощь

В Узбекистане уволили инспекторов ДПС, не пропустивших скорую помощь

Инцидент произошел во время Молодежного фестиваля в Термезе. Скорая ехала по вызову, однако инспекторы преградили ей путь и не пустили к больному. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T15:46+0500

2021-06-22T15:46+0500

2021-06-22T15:46+0500

происшествия

дпс

скорая помощь

термез

сурхандарьинская область

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/17/15248418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64c06f5f113ecd0b5644f647f29597b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Термезе уволили двух инспекторов ДПС, не пропустивших карету скорой помощи, ехавшую на вызов к больному, сообщили в ГУБДД МВД.По данным ведомства, инцидент произошел во время Молодежного фестиваля, проходившего в городе 15–17 июня. В связи с массовым мероприятием некоторые улицы были перекрыты для движения автомобилей.В этот самый момент на вызов и ехала машина скорой помощи, однако инспекторы преградили ей дорогу и не дали проехать к больному. Видео конфликта попало в Сеть и вызвало шквал негодования пользователей. В УБДД УВД Сурхандарьинской области провели служебную проверку, в результате которой 21 июня сотрудники освобождены от своих должностей и оставлены в распоряжении управления.

https://uz.sputniknews.ru/20210620/pokatushki-za-granyu-spark-protaschil-na-kapote-inspektora-dps-i-skrylsya--video-19321155.html

термез

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дпс, скорая помощь, термез, сурхандарьинская область, конфликт