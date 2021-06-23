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Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум
Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум
В мероприятии приняли участие представители Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и тюркоязычных государств, а также руководители и члены... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T12:05+0500
2021-06-23T12:05+0500
общество
сотрудничество
бухара
форум
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В форуме приняли участие Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.На мероприятии также присутствовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева — она зачитала послание главы государства Шавката Мирзиёева.Президент подчеркнул, что данный форум станет отличной площадкой, которая позволит укрепить межпарламентское сотрудничество и выработать общие решения по глобальным вопросам.Нарбаева обратила внимание, что форум проводится в рамках инициативы Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН о принятии особой резолюции, призванной повысить роль парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.На глобальном форуме будут заслушаны доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций.
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сотрудничество, бухара, форум, узбекистан

Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум

12:05 23.06.2021
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© SputnikВ Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik
В мероприятии приняли участие представители Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и тюркоязычных государств, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития
© Sputnik
В форуме приняли участие Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаГенеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг
Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На мероприятии также присутствовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева — она зачитала послание главы государства Шавката Мирзиёева.
Президент подчеркнул, что данный форум станет отличной площадкой, которая позволит укрепить межпарламентское сотрудничество и выработать общие решения по глобальным вопросам.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Нарбаева обратила внимание, что форум проводится в рамках инициативы Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН о принятии особой резолюции, призванной повысить роль парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.
"Достижение Целей устойчивого развития имеет жизненно важное значение, цели устойчивого развития стали одним из приоритетных направлений построения нового Узбекистана на ближайшие пять лет", — отметили в Сенате.
На глобальном форуме будут заслушаны доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций.
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В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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