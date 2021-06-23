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Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум
Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум
В мероприятии приняли участие представители Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и тюркоязычных государств, а также руководители и члены... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T12:05+0500
2021-06-23T12:05+0500
2021-06-23T12:05+0500
общество
сотрудничество
бухара
форум
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В форуме приняли участие Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.На мероприятии также присутствовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева — она зачитала послание главы государства Шавката Мирзиёева.Президент подчеркнул, что данный форум станет отличной площадкой, которая позволит укрепить межпарламентское сотрудничество и выработать общие решения по глобальным вопросам.Нарбаева обратила внимание, что форум проводится в рамках инициативы Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН о принятии особой резолюции, призванной повысить роль парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.На глобальном форуме будут заслушаны доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций.
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сотрудничество, бухара, форум, узбекистан
Десятки стран, ОБСЕ и ООН: в Бухаре стартовал важный международный форум
В мероприятии приняли участие представители Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и тюркоязычных государств, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
В Бухаре стартовал Международный форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В форуме приняли участие Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских и международных организаций, госорганы и ученые.
На мероприятии также присутствовала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева — она зачитала послание главы государства Шавката Мирзиёева.
Президент подчеркнул, что данный форум станет отличной площадкой, которая позволит укрепить межпарламентское сотрудничество и выработать общие решения по глобальным вопросам.
Нарбаева обратила внимание, что форум проводится в рамках инициативы Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН о принятии особой резолюции, призванной повысить роль парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.
"Достижение Целей устойчивого развития имеет жизненно важное значение, цели устойчивого развития стали одним из приоритетных направлений построения нового Узбекистана на ближайшие пять лет", — отметили
в Сенате.
На глобальном форуме будут заслушаны доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций.