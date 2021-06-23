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Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда
Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда
В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР по боксу, уроженца США, оставшегося жить в Узбекистане, Сиднея Джаксона. Его дочь... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T15:00+0500
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У Сиднея Львовича невероятная судьба: вырос в Нью-Йорке в бедной семье, там же начал заниматься боксом. Накануне Первой мировой войны оказался сначала в Европе, а потом в России, откуда выехать сначала не смог, а затем и не захотел. Судьба занесла его в Туркестанский край, где он и остался на всю жизнь, став настоящим отцом-основателем узбекской школы бокса. Нынешние победы национальной команды, олимпийские медали и титулы боксеров — это во многом заслуга Джаксона, его школы, учеников и последователей.Не все давалось легко: начинать приходилось с чистого листа, без денег и связей. Но упорный Сидней достиг своей цели, не только подготовив первоклассных спортсменов, но и, самое главное, воспитав в них лучшие человеческие качества.Откуда есть пошел бокс в Узбекистане, почему весь Ташкент хотел заниматься только у Джаксона, а также что ответил отец дочери, спросившей про смысл этого жестокого на первый взгляд вида спорта? Об этом смотрите в нашем видео и читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
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видео, бокс, спорт, узбекистан

Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда

15:00 23.06.2021 (обновлено: 15:41 23.06.2021)
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© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР по боксу, уроженца США, оставшегося жить в Узбекистане, Сиднея Джаксона. Его дочь Паина, которую называли девочкой у ринга, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала об отце и его учениках.
У Сиднея Львовича невероятная судьба: вырос в Нью-Йорке в бедной семье, там же начал заниматься боксом. Накануне Первой мировой войны оказался сначала в Европе, а потом в России, откуда выехать сначала не смог, а затем и не захотел. Судьба занесла его в Туркестанский край, где он и остался на всю жизнь, став настоящим отцом-основателем узбекской школы бокса. Нынешние победы национальной команды, олимпийские медали и титулы боксеров — это во многом заслуга Джаксона, его школы, учеников и последователей.
Не все давалось легко: начинать приходилось с чистого листа, без денег и связей. Но упорный Сидней достиг своей цели, не только подготовив первоклассных спортсменов, но и, самое главное, воспитав в них лучшие человеческие качества.
Откуда есть пошел бокс в Узбекистане, почему весь Ташкент хотел заниматься только у Джаксона, а также что ответил отец дочери, спросившей про смысл этого жестокого на первый взгляд вида спорта? Об этом смотрите в нашем видео и читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.
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