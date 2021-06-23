https://uz.sputniknews.ru/20210623/doch-sidneya-djaksona-ya-udivlyalas-pochemu-otets-vybral-boks--ego-otvet-zapomnila-navsegda-19374575.html

Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда

Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР по боксу, уроженца США, оставшегося жить в Узбекистане, Сиднея Джаксона. Его дочь... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T15:00+0500

2021-06-23T15:00+0500

2021-06-23T15:41+0500

видео

бокс

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19374257_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d865dd082772c033fc61af1c521eef9.jpg

У Сиднея Львовича невероятная судьба: вырос в Нью-Йорке в бедной семье, там же начал заниматься боксом. Накануне Первой мировой войны оказался сначала в Европе, а потом в России, откуда выехать сначала не смог, а затем и не захотел. Судьба занесла его в Туркестанский край, где он и остался на всю жизнь, став настоящим отцом-основателем узбекской школы бокса. Нынешние победы национальной команды, олимпийские медали и титулы боксеров — это во многом заслуга Джаксона, его школы, учеников и последователей.Не все давалось легко: начинать приходилось с чистого листа, без денег и связей. Но упорный Сидней достиг своей цели, не только подготовив первоклассных спортсменов, но и, самое главное, воспитав в них лучшие человеческие качества.Откуда есть пошел бокс в Узбекистане, почему весь Ташкент хотел заниматься только у Джаксона, а также что ответил отец дочери, спросившей про смысл этого жестокого на первый взгляд вида спорта? Об этом смотрите в нашем видео и читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

видео, бокс, спорт, узбекистан