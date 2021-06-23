https://uz.sputniknews.ru/20210623/gollandets-razrabotal-proekt-velotura-cherez-uzbekistan-tadjikistan-i-afganistan-19367496.html

Голландец разработал проект велотура через Узбекистан, Таджикистан и Афганистан

Голландец разработал проект велотура через Узбекистан, Таджикистан и Афганистан

Протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T11:22+0500

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туризм

великий шелковый путь

нидерланды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Известный нидерландский деятель культуры и искусства Бурханеддин Чарлак разработал маршрут велотура, пролегающий по территории Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра. Весь путь проходит через Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области.По словам ученого, велопрогулка позволит туристам ознакомиться с красивыми городами, пролегающими через Великий шелковый путь.Кроме того, путешественники также смогут посетить Ташкент и посмотреть на архитектурные шедевры и красивое метро города.

https://uz.sputniknews.ru/20201225/Kak-izmenyatsya-puteshestviya-v-2021-godu-15680827.html

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