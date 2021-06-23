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Голландец разработал проект велотура через Узбекистан, Таджикистан и Афганистан
Голландец разработал проект велотура через Узбекистан, Таджикистан и Афганистан
Протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T11:22+0500
2021-06-23T11:22+0500
2021-06-23T12:03+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Известный нидерландский деятель культуры и искусства Бурханеддин Чарлак разработал маршрут велотура, пролегающий по территории Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра. Весь путь проходит через Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области.По словам ученого, велопрогулка позволит туристам ознакомиться с красивыми городами, пролегающими через Великий шелковый путь.Кроме того, путешественники также смогут посетить Ташкент и посмотреть на архитектурные шедевры и красивое метро города.
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Kak-izmenyatsya-puteshestviya-v-2021-godu-15680827.html
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великий шелковый путь, нидерланды, узбекистан
Голландец разработал проект велотура через Узбекистан, Таджикистан и Афганистан
11:22 23.06.2021 (обновлено: 12:03 23.06.2021)
Протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Известный нидерландский деятель культуры и искусства Бурханеддин Чарлак разработал маршрут велотура, пролегающий по территории Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, сообщает
ИА "Дунё".
Отмечается, что протяженность велосипедного маршрута "Руми Трейл" по Узбекистану составляет 1 433 километра. Весь путь проходит через Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области.
По словам ученого, велопрогулка позволит туристам ознакомиться с красивыми городами, пролегающими через Великий шелковый путь.
Кроме того, путешественники также смогут посетить Ташкент и посмотреть на архитектурные шедевры и красивое метро города.