https://uz.sputniknews.ru/20210623/jitel-kashkadari-otpravilsya-v-ferganskuyu-dolinu-peshkom-19382867.html
Житель Кашкадарьи отправился в Ферганскую долину пешком
Житель Кашкадарьи отправился в Ферганскую долину пешком
Путешественник из Кашкадарьинской области задумал пройти пешком полстраны. Судя по фото, с собой у него - только один рюкзак и флаг Узбекистана небольших... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T19:52+0500
2021-06-23T19:52+0500
2021-06-23T19:52+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Пожилой житель Яккабагского района Кашкадарьинской области решил совершить пешую прогулку по Узбекистану. Об этом сообщает местное издание "Новости Кашкадарьи".В свои 62 года Абдурасул Абдуллаев планирует пешком пройти более 700 км от своего дома в Яккабагском районе Кашкадарьинской области через Самаркандскую, Джизакскую, Сырдарьинскую области, Ташкент в Ферганскую долину.Судя по фото, с собой у путешественника - только один рюкзак и флаг Узбекистана небольших размеров.Будет ли кто-то помогать пожилому человеку в пути и планирует ли он длительные остановки для отдыха - не сообщается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путешествие, узбекистан
Житель Кашкадарьи отправился в Ферганскую долину пешком
Путешественник из Кашкадарьинской области задумал пройти пешком полстраны. Судя по фото, с собой у него - только один рюкзак и флаг Узбекистана небольших размеров.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Пожилой житель Яккабагского района Кашкадарьинской области решил совершить пешую прогулку по Узбекистану. Об этом сообщает
местное издание "Новости Кашкадарьи".
В свои 62 года Абдурасул Абдуллаев планирует пешком пройти более 700 км от своего дома в Яккабагском районе Кашкадарьинской области через Самаркандскую, Джизакскую, Сырдарьинскую области, Ташкент в Ферганскую долину.
Судя по фото, с собой у путешественника - только один рюкзак и флаг Узбекистана небольших размеров.
Будет ли кто-то помогать пожилому человеку в пути и планирует ли он длительные остановки для отдыха - не сообщается.