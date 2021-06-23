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https://uz.sputniknews.ru/20210623/letet-nelzya-ostatsya-mojno-li-vernut-dengi-za-aviabilet-v-sluchae-zapreta-na-vyezd-19369524.html
Лететь нельзя остаться: можно ли вернуть деньги за авиабилет в случае запрета на выезд
Лететь нельзя остаться: можно ли вернуть деньги за авиабилет в случае запрета на выезд
Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана объяснило, можно ли вернуть деньги за купленный авиабилет, если о запрете на... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T12:32+0500
2021-06-23T12:39+0500
общество
агентство по защите прав потребителей
перелеты
авиакомпания
авиабилет
деньги
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. По данным агентства, подобные обращения поступают к ним довольно часто. Потребитель приобрел авиабилет, но вылететь не смог: представители авиакомпании при проверке документов на стойке регистрации перед самым вылетом заявляют, что человек не может покинуть страну. В итоге ни путешествия, ни денег, так как в авиакомпании отказываются возвращать их. Однако в агентстве объяснили, что в данном случае закон на стороне авиаперевозчика и возврата денег от него ждать не стоит.Кого могут ограничить в выезде и как об этом узнатьОтмечается, что на временное ограничение выезда из страны влияет ряд факторов. В первую очередь, запрет касается должников алиментщиков. Решение принимает инспектор Бюро принудительного исполнения. Во-вторых, основанием для запрета является задолженность, если гражданин намеренно или несознательно не платит налоги или не возвращает долг юридическому/физическому лицу. Но сам факт наличия долга не является поводом для запрета выезда, объясняют в агентстве. Для этого необходимо судебное решение. Только на его основании выносится соответствующее постановление. Чтобы запрет не стал неприятным сюрпризом перед самым вылетом, нужно позаботиться об этом, узнав о нем заблаговременно. Информацию можно получить предварительно через авиакассы. Кроме того, ее можно уточнить через официальный сайт https://mib.uz, а также через телеграм-бот @mibuzbot Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Республики Узбекистан на основании данных, удостоверяющих личность.Также можно обратиться в соответствующие правоохранительные органы в установленном порядке.Когда вернут деньги?В прошлом году в Агентство по защите прав потребителей поступило порядка 272 обращений по вопросу возврата денежных средств, потраченных на приобретение авиабилетов отмененных из-за ограничений рейсов (110 — АО Uzbekistan Airways и 162 — иностранных авиакомпаний). В этом году изучено уже порядка 153 обращений (54 — АО Uzbekistan Airways и 89 — иностранных авиакомпаний). В итоге удалось вернуть в общей сложности 480 428 000 сумов 164 потребителям, из которых 120 — за авиабилеты на отмененные рейсы АО Uzbekistan Airways и 46 — за авиабилеты иностранных компаний. В агентстве уточняют, при добровольном отказе от перевозки взимается сбор за добровольный отказ в соответствии с правилами применения тарифов. При вынужденном отказе от перевозки (по вине авиакомпании) возврат сумм производится без взимания каких-либо сборов.Согласно правилам применения тарифов пассажиров рейсов акционерного общества "Uzbekistan Airways, возврат сумм за полностью либо частично неиспользованную перевозку производится в пункте приобретения билета в течение одного года с даты оформления билета, если перевозка не была выполнена ни на одном из участков маршрута, или в течение года с даты вылета на первом участке перевозки, если иное не предусмотрено правилами применения тарифа и иными правилами перевозчика.
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агентство по защите прав потребителей, перелеты, авиакомпания, авиабилет, деньги

Лететь нельзя остаться: можно ли вернуть деньги за авиабилет в случае запрета на выезд

12:32 23.06.2021 (обновлено: 12:39 23.06.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПассажир держит посадочные талоны на самолет компании Air Berlin
Пассажир держит посадочные талоны на самолет компании Air Berlin - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана объяснило, можно ли вернуть деньги за купленный авиабилет, если о запрете на выезд из страны пассажир узнал в аэропорту перед самым вылетом.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. По данным агентства, подобные обращения поступают к ним довольно часто. Потребитель приобрел авиабилет, но вылететь не смог: представители авиакомпании при проверке документов на стойке регистрации перед самым вылетом заявляют, что человек не может покинуть страну. В итоге ни путешествия, ни денег, так как в авиакомпании отказываются возвращать их.
Однако в агентстве объяснили, что в данном случае закон на стороне авиаперевозчика и возврата денег от него ждать не стоит.

"Согласно требованиям об утверждении правил воздушных перевозок пассажиров и багажа (№2238 от 29.06.2011), транспортные расходы, уплаченные пассажиром по запрещенному адресу, возврату не подлежат", — говорится в сообщении.

Кого могут ограничить в выезде и как об этом узнать

Отмечается, что на временное ограничение выезда из страны влияет ряд факторов. В первую очередь, запрет касается должников алиментщиков. Решение принимает инспектор Бюро принудительного исполнения. Во-вторых, основанием для запрета является задолженность, если гражданин намеренно или несознательно не платит налоги или не возвращает долг юридическому/физическому лицу.
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Но сам факт наличия долга не является поводом для запрета выезда, объясняют в агентстве. Для этого необходимо судебное решение. Только на его основании выносится соответствующее постановление.

"Важно отметить: копия постановления направляются должнику, если место пребывания его известно, в отдел (управление) миграции и оформления гражданства органов внутренних дел и в органы по охране государственной границы. Помимо этого, ограничивать граждан на выезд из страны в пределах своих полномочий могут Пограничные войска СГБ, МВД и другие правоохранительные органы", — уточняют в агентстве.

Чтобы запрет не стал неприятным сюрпризом перед самым вылетом, нужно позаботиться об этом, узнав о нем заблаговременно. Информацию можно получить предварительно через авиакассы.
Кроме того, ее можно уточнить через официальный сайт https://mib.uz, а также через телеграм-бот @mibuzbot Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Республики Узбекистан на основании данных, удостоверяющих личность.
Также можно обратиться в соответствующие правоохранительные органы в установленном порядке.
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Когда вернут деньги?

В прошлом году в Агентство по защите прав потребителей поступило порядка 272 обращений по вопросу возврата денежных средств, потраченных на приобретение авиабилетов отмененных из-за ограничений рейсов (110 — АО Uzbekistan Airways и 162 — иностранных авиакомпаний). В этом году изучено уже порядка 153 обращений (54 — АО Uzbekistan Airways и 89 — иностранных авиакомпаний).
В итоге удалось вернуть в общей сложности 480 428 000 сумов 164 потребителям, из которых 120 — за авиабилеты на отмененные рейсы АО Uzbekistan Airways и 46 — за авиабилеты иностранных компаний.

"Данная статистика в основном касается карантинного и посткарантинного периода, когда авиарейсы были отменены", — отмечается в сообщении.

В агентстве уточняют, при добровольном отказе от перевозки взимается сбор за добровольный отказ в соответствии с правилами применения тарифов. При вынужденном отказе от перевозки (по вине авиакомпании) возврат сумм производится без взимания каких-либо сборов.
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"Согласно требованиям Воздушного кодекса Республики Узбекистан (Статья 104 "Прекращение договора воздушной перевозки по инициативе пассажира"), пассажир имеет право расторгнуть договор воздушной перевозки в любое время действия договора воздушной перевозки — до или после вылета воздушного судна, на котором для пассажира было забронировано место, в одном из пунктов на маршруте и получить всю уплаченную за перевозку сумму или ее часть в порядке, определяемом правилами применения тарифов перевозчика", — объясняют здесь.

Согласно правилам применения тарифов пассажиров рейсов акционерного общества "Uzbekistan Airways, возврат сумм за полностью либо частично неиспользованную перевозку производится в пункте приобретения билета в течение одного года с даты оформления билета, если перевозка не была выполнена ни на одном из участков маршрута, или в течение года с даты вылета на первом участке перевозки, если иное не предусмотрено правилами применения тарифа и иными правилами перевозчика.
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