https://uz.sputniknews.ru/20210623/letet-nelzya-ostatsya-mojno-li-vernut-dengi-za-aviabilet-v-sluchae-zapreta-na-vyezd-19369524.html

Лететь нельзя остаться: можно ли вернуть деньги за авиабилет в случае запрета на выезд

Лететь нельзя остаться: можно ли вернуть деньги за авиабилет в случае запрета на выезд

Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана объяснило, можно ли вернуть деньги за купленный авиабилет, если о запрете на... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T12:32+0500

2021-06-23T12:32+0500

2021-06-23T12:39+0500

общество

агентство по защите прав потребителей

перелеты

авиакомпания

авиабилет

деньги

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. По данным агентства, подобные обращения поступают к ним довольно часто. Потребитель приобрел авиабилет, но вылететь не смог: представители авиакомпании при проверке документов на стойке регистрации перед самым вылетом заявляют, что человек не может покинуть страну. В итоге ни путешествия, ни денег, так как в авиакомпании отказываются возвращать их. Однако в агентстве объяснили, что в данном случае закон на стороне авиаперевозчика и возврата денег от него ждать не стоит.Кого могут ограничить в выезде и как об этом узнатьОтмечается, что на временное ограничение выезда из страны влияет ряд факторов. В первую очередь, запрет касается должников алиментщиков. Решение принимает инспектор Бюро принудительного исполнения. Во-вторых, основанием для запрета является задолженность, если гражданин намеренно или несознательно не платит налоги или не возвращает долг юридическому/физическому лицу. Но сам факт наличия долга не является поводом для запрета выезда, объясняют в агентстве. Для этого необходимо судебное решение. Только на его основании выносится соответствующее постановление. Чтобы запрет не стал неприятным сюрпризом перед самым вылетом, нужно позаботиться об этом, узнав о нем заблаговременно. Информацию можно получить предварительно через авиакассы. Кроме того, ее можно уточнить через официальный сайт https://mib.uz, а также через телеграм-бот @mibuzbot Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Республики Узбекистан на основании данных, удостоверяющих личность.Также можно обратиться в соответствующие правоохранительные органы в установленном порядке.Когда вернут деньги?В прошлом году в Агентство по защите прав потребителей поступило порядка 272 обращений по вопросу возврата денежных средств, потраченных на приобретение авиабилетов отмененных из-за ограничений рейсов (110 — АО Uzbekistan Airways и 162 — иностранных авиакомпаний). В этом году изучено уже порядка 153 обращений (54 — АО Uzbekistan Airways и 89 — иностранных авиакомпаний). В итоге удалось вернуть в общей сложности 480 428 000 сумов 164 потребителям, из которых 120 — за авиабилеты на отмененные рейсы АО Uzbekistan Airways и 46 — за авиабилеты иностранных компаний. В агентстве уточняют, при добровольном отказе от перевозки взимается сбор за добровольный отказ в соответствии с правилами применения тарифов. При вынужденном отказе от перевозки (по вине авиакомпании) возврат сумм производится без взимания каких-либо сборов.Согласно правилам применения тарифов пассажиров рейсов акционерного общества "Uzbekistan Airways, возврат сумм за полностью либо частично неиспользованную перевозку производится в пункте приобретения билета в течение одного года с даты оформления билета, если перевозка не была выполнена ни на одном из участков маршрута, или в течение года с даты вылета на первом участке перевозки, если иное не предусмотрено правилами применения тарифа и иными правилами перевозчика.

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агентство по защите прав потребителей, перелеты, авиакомпания, авиабилет, деньги