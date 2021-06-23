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МИД России обратился к выезжающим за границу гражданам
МИД России обратился к выезжающим за границу гражданам
Людей призвали быть готовыми к тому, что эпидемиологическая и логистическая обстановка за рубежом может измениться. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T19:51+0500
2021-06-23T19:51+0500
2021-06-23T19:54+0500
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мид россии
отпуск
отдых
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам страны, планирующим провести отпуск за границей.Внешнеполитическое ведомство "настоятельно просит" соотечественников ориентироваться на информацию оперативного штаба, заявила его официальный представитель Мария Захарова.Российским гражданам необходимо быть готовыми к "возможному изменению эпидемиологический и логистической обстановки за рубежом", подчеркнула она.Одна только Турция, авиасообщение с которой РФ возобновила с 22 июня, ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов. Сезон, как рассказал РИА Новости глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики Серкан Тахмаз, будет продлен до конца ноября.
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мид россии, отпуск, отдых
МИД России обратился к выезжающим за границу гражданам
19:51 23.06.2021 (обновлено: 19:54 23.06.2021)
Людей призвали быть готовыми к тому, что эпидемиологическая и логистическая обстановка за рубежом может измениться.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам страны, планирующим провести отпуск за границей.
Внешнеполитическое ведомство "настоятельно просит" соотечественников ориентироваться на информацию оперативного штаба, заявила его официальный представитель Мария Захарова.
"<...> в случае осуществления подобных зарубежных поездок (просим следить) за информацией, которая доступна на портале МИД, на портале консульской службы нашего ведомства, на сайтах и в официальных аккаунтах как МИД РФ, так и наших посольств", — сказала Захарова она брифинге.
Российским гражданам необходимо быть готовыми к "возможному изменению эпидемиологический и логистической обстановки за рубежом", подчеркнула она.
Одна только Турция, авиасообщение с которой РФ возобновила с 22 июня, ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов. Сезон, как рассказал РИА Новости
глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики Серкан Тахмаз, будет продлен до конца ноября.