https://uz.sputniknews.ru/20210623/mid-rossii-obratilsya-k-vyezjayuschim-za-granitsu-grajdanam-19382319.html

МИД России обратился к выезжающим за границу гражданам

МИД России обратился к выезжающим за границу гражданам

Людей призвали быть готовыми к тому, что эпидемиологическая и логистическая обстановка за рубежом может измениться. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T19:51+0500

2021-06-23T19:51+0500

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россия

мид россии

отпуск

отдых

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам страны, планирующим провести отпуск за границей.Внешнеполитическое ведомство "настоятельно просит" соотечественников ориентироваться на информацию оперативного штаба, заявила его официальный представитель Мария Захарова.Российским гражданам необходимо быть готовыми к "возможному изменению эпидемиологический и логистической обстановки за рубежом", подчеркнула она.Одна только Турция, авиасообщение с которой РФ возобновила с 22 июня, ожидает в этом году 4-4,5 миллиона российских туристов. Сезон, как рассказал РИА Новости глава пресс-службы Ассоциации туроператоров республики Серкан Тахмаз, будет продлен до конца ноября.

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мид россии, отпуск, отдых