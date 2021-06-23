Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210623/novym-spetspredstavitelem-es-v-tsentralnoy-azii-naznachena-teri-xakala-19372363.html
Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства Евросоюза и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T13:58+0500
2021-06-23T16:48+0500
узбекистан
политика
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19372661_0:15:750:438_1920x0_80_0_0_848570562a8414c8b8fed8c87fb29cb8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Специальным представителем Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии назначена финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala), сообщает представительство ЕС в республике. Она приступит к новым обязанностям с 1 июля.Терхи Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. Занимала разные дипломатические должности за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии, Женеве. Также Хакала была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел родной страны.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19372661_72:0:739:500_1920x0_80_0_0_2e7689799d07756960f4d8bfe93622e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, евросоюз

Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала

13:58 23.06.2021 (обновлено: 16:48 23.06.2021)
207
© Представительство ЕС в УзбекистанеТери Хакала
Тери Хакала - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Представительство ЕС в Узбекистане
Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства Евросоюза и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Специальным представителем Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии назначена финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala), сообщает представительство ЕС в республике.
Она приступит к новым обязанностям с 1 июля.

"В Центральной Азии ЕС — желанный и придающий баланс партнер, который помогает справляться с проблемами региона. У ЕС есть много инструментов, которые можно использовать для восстановления после глобальной пандемии", — отметила Хакала.

Терхи Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ.
Занимала разные дипломатические должности за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии, Женеве.
Также Хакала была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел родной страны.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:44Договоры, заключенные при наличии коррупции, признают недействительными
17:42Узбекистан готовится к пробной переписи населения
17:39В Ташкенте мужчина пытался реализовать 72,5 кг непригодного к употреблению мяса
17:26Узбекско-итальянский бизнес-форум пройдет в Венеции
17:10Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов
16:37Узбекистан планирует вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран
16:28В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга
16:09В Узбекистане разработают программу по ускорению цифровизации гидрометеорологии
15:44В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды
15:28UzAirways увеличит число рейсов между Ташкентом и Нью-Йорком
15:00Дочь Сиднея Джаксона: я удивлялась, почему отец выбрал бокс — его ответ запомнила навсегда
14:57Узгидромет получил мобильную лабораторию контроля качества воздуха
14:28Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море
14:19Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах
14:16Страны ЕАЭС обсуждают создание чрезвычайного продовольственного фонда
14:06Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?
13:58Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
13:43В Минвузе назначены два заместителя министра
13:16На Олимпиаде в Токио впервые примут участие 11 узбекистанских дзюдоистов
13:07Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ