https://uz.sputniknews.ru/20210623/novym-spetspredstavitelem-es-v-tsentralnoy-azii-naznachena-teri-xakala-19372363.html

Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала

Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала

Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства Евросоюза и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T13:58+0500

2021-06-23T13:58+0500

2021-06-23T16:48+0500

узбекистан

политика

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Специальным представителем Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии назначена финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala), сообщает представительство ЕС в республике. Она приступит к новым обязанностям с 1 июля.Терхи Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. Занимала разные дипломатические должности за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии, Женеве. Также Хакала была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел родной страны.

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узбекистан, евросоюз