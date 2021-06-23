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Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства Евросоюза и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T13:58+0500
2021-06-23T13:58+0500
2021-06-23T16:48+0500
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политика
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Специальным представителем Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии назначена финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala), сообщает представительство ЕС в республике. Она приступит к новым обязанностям с 1 июля.Терхи Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ. Занимала разные дипломатические должности за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии, Женеве. Также Хакала была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел родной страны.
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узбекистан, евросоюз
Новым спецпредставителем ЕС в Центральной Азии назначена Терхи Хакала
13:58 23.06.2021 (обновлено: 16:48 23.06.2021)
Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства Евросоюза и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Специальным представителем Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии назначена финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala), сообщает
представительство ЕС в республике.
Она приступит к новым обязанностям с 1 июля.
"В Центральной Азии ЕС — желанный и придающий баланс партнер, который помогает справляться с проблемами региона. У ЕС есть много инструментов, которые можно использовать для восстановления после глобальной пандемии", — отметила Хакала.
Терхи Хакала имеет большой опыт работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии, в том числе в контексте ОБСЕ.
Занимала разные дипломатические должности за рубежом, включая уровень посла, в том числе в России, Южной и Юго-Восточной Азии, Женеве.
Также Хакала была послом по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в Министерстве иностранных дел родной страны.