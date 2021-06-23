https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html
Почему повторно заболевают COVID-19 после вакцинации
Почему повторно заболевают COVID-19 после вакцинации
Подобные случаи — не такая уж редкость. В этом нет ничего удивительного, считают эксперты. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T09:26+0500
2021-06-23T09:26+0500
2021-06-23T09:42+0500
в мире
пандемия
коронавирус
вакцинация
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19364968_0:730:2048:1882_1920x0_80_0_0_cd61d77a82cbcd5e0d7d4768ce3f4a38.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Считается, что вакцина на длительное время защищает организм от заболевания коронавирусом. Однако иногда доносятся новости о том, что тот или иной пациент, переболевший COVID-19, повторно им заболел.Почему это происходит, объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.К примеру, одним из самых заразных и мощных считается индийский вариант COVID-19, который сейчас бушует в Европе и России.Опасность также представляет британским штамм. Если человек вакцинировался, то это предотвращает на 100% возможность повторного заболевания. Однако болезнь будет протекать в ослабленной форме и удастся избежать тяжелых последствий. Что тоже важно.На действенность вакцины также могут влиять и внешние факторы. Например, если не были соблюдены должным образом условия хранения препарата при доставке, то его эффективность снижается.Если это происходит, то вряд ли приходится говорить о высокой защищенности организма от повторного заболевания.Впрочем, иногда всему виной не внешние, а внутренние факторы. В случае с прививкой у каждого человека все происходит индивидуально, ведь иммунная система у кого-то устойчивее, у кого-то — слабее.Ранее глава центра "Вектор" (где создали одну из российских вакцин — "ЭпиВакКорону") Ринат Максютов заявил, что это совершенно нормально, что часть привитых вновь заболевают тем, от чего вакцинировались. И здесь не играет никакой роли то, чем пациенты привились.Объяснил специалист это так: в большинстве случаев после введения первой дозы не проходит 42 дня и у пациента попросту не успевает выработаться полноценный иммунный ответ.Не нужно забывать и о той части населения, на которых те или иные вакцины никак не действуют. Таких, как правило, стабильно около 10%.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19364968_0:538:2048:2074_1920x0_80_0_0_d6d5d9381a77086763d827a133e3396d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, коронавирус, вакцинация, здоровье
Почему повторно заболевают COVID-19 после вакцинации
09:26 23.06.2021 (обновлено: 09:42 23.06.2021)
Подобные случаи — не такая уж редкость. В этом нет ничего удивительного, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Считается, что вакцина на длительное время защищает организм от заболевания коронавирусом.
Однако иногда доносятся новости о том, что тот или иной пациент, переболевший COVID-19, повторно им заболел.
Почему это происходит, объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
По словам эксперта, большую роль в повторном заражении играют новые штаммы инфекции.
К примеру, одним из самых заразных и мощных считается индийский вариант COVID-19, который сейчас бушует в Европе и России.
Опасность также представляет британским штамм. Если человек вакцинировался, то это предотвращает на 100% возможность повторного заболевания. Однако болезнь будет протекать в ослабленной форме и удастся избежать тяжелых последствий. Что тоже важно.
На действенность вакцины также могут влиять и внешние факторы. Например, если не были соблюдены должным образом условия хранения препарата при доставке, то его эффективность снижается.
Если это происходит, то вряд ли приходится говорить о высокой защищенности организма от повторного заболевания.
Впрочем, иногда всему виной не внешние, а внутренние факторы. В случае с прививкой у каждого человека все происходит индивидуально, ведь иммунная система у кого-то устойчивее, у кого-то — слабее.
Ранее глава центра "Вектор" (где создали одну из российских вакцин — "ЭпиВакКорону") Ринат Максютов заявил, что это совершенно нормально, что часть привитых вновь заболевают тем, от чего вакцинировались. И здесь не играет никакой роли то, чем пациенты привились.
Максютов привел статистику: в ходе клинических испытаний из 150 добровольцев старше 60 лет повторно заболели 20 человек. Это произошло после введения первого компонента.
Объяснил специалист это так: в большинстве случаев после введения первой дозы не проходит 42 дня и у пациента попросту не успевает выработаться полноценный иммунный ответ.
Не нужно забывать и о той части населения, на которых те или иные вакцины никак не действуют. Таких, как правило, стабильно около 10%.