https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html

Почему повторно заболевают COVID-19 после вакцинации

Почему повторно заболевают COVID-19 после вакцинации

Подобные случаи — не такая уж редкость. В этом нет ничего удивительного, считают эксперты. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T09:26+0500

2021-06-23T09:26+0500

2021-06-23T09:42+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Считается, что вакцина на длительное время защищает организм от заболевания коронавирусом. Однако иногда доносятся новости о том, что тот или иной пациент, переболевший COVID-19, повторно им заболел.Почему это происходит, объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.К примеру, одним из самых заразных и мощных считается индийский вариант COVID-19, который сейчас бушует в Европе и России.Опасность также представляет британским штамм. Если человек вакцинировался, то это предотвращает на 100% возможность повторного заболевания. Однако болезнь будет протекать в ослабленной форме и удастся избежать тяжелых последствий. Что тоже важно.На действенность вакцины также могут влиять и внешние факторы. Например, если не были соблюдены должным образом условия хранения препарата при доставке, то его эффективность снижается.Если это происходит, то вряд ли приходится говорить о высокой защищенности организма от повторного заболевания.Впрочем, иногда всему виной не внешние, а внутренние факторы. В случае с прививкой у каждого человека все происходит индивидуально, ведь иммунная система у кого-то устойчивее, у кого-то — слабее.Ранее глава центра "Вектор" (где создали одну из российских вакцин — "ЭпиВакКорону") Ринат Максютов заявил, что это совершенно нормально, что часть привитых вновь заболевают тем, от чего вакцинировались. И здесь не играет никакой роли то, чем пациенты привились.Объяснил специалист это так: в большинстве случаев после введения первой дозы не проходит 42 дня и у пациента попросту не успевает выработаться полноценный иммунный ответ.Не нужно забывать и о той части населения, на которых те или иные вакцины никак не действуют. Таких, как правило, стабильно около 10%.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html

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пандемия, коронавирус, вакцинация, здоровье