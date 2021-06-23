https://uz.sputniknews.ru/20210623/uchenye-iz-rf---o-rezultatax-borby-s-opustynivaniem-zemel-19370196.html

Ученые из РФ — о результатах борьбы с опустыниванием земель

Ученые из РФ — о результатах борьбы с опустыниванием земель

Реализация проекта позволит довести валовой выход кормов с каждого восстановленного гектара пастбищ до 2 тонн, а общий прирост мяса – до 650 тонн с 5 000... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T12:33+0500

2021-06-23T12:33+0500

2021-06-23T12:41+0500

экономика

агропромышленность

пустыня

российские ученые

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Специальную сеялку, а также технологии для возделывания растений, способных помочь в борьбе с опустыниванием, создали ученые Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова (КалмГУ). По их словам, этот многолетний проект позволит восстановить деградированные земли и обеспечит на них серьезный прирост продукции.Изменение климата и нерациональное ведение хозяйства приводят к деградации кормовых угодий и падению разнообразия растений на аридных, то есть засушливых, территориях, рассказали ученые КалмГУ. В результате снижается продуктивность пастбищ и пашен, а также формируются открытые подвижные пески, происходят пыльные бури. Одна из главных проблем, сдерживающих деградацию почв, – нехватка семян кормовых растений. Их дикорастущие популяции, являющиеся основным источником заготовки, не в состоянии обеспечить нужный объем семян стандартного качества. На решение этой проблемы нацелен новый масштабный проект агроинженеров КалмГУ."Опустынивание и деградация почв происходят довольно быстро, поэтому важно не откладывать задачи по разработке и внедрению системы промышленного семеноводства аридных кормовых растений. Выйти из затруднения помогут специальные посевы и улучшение среды естественных растительных сообществ, в том числе за счет высадки трав и новых лесополос", – рассказал профессор кафедры агроинженерии, декан инженерно-технологического факультета КалмГУ Валерий Эвиев.Опыт специалистов КалмГУ будет полезен для агроинженеров многих стран, среди которых – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Монголия и другие, уверены ученые. При университете открыт Центр семеноводства кормовых культур-фитомелиорантов, то есть растений, улучшающих качество почвы. Вместе с тем здесь ведется селекция новых сортов, адаптированных для промышленного агрохозяйства. Согласно расчетам ученых КалмГУ, реализация проекта позволит довести валовой выход кормов с каждого восстановленного гектара пастбищ до 2 тонн, а общий прирост мяса – до 650 тонн с 5 000 гектаров в сезон.Типовые агротехнические машины при работе с аридными культурами зачастую наносят серьезный вред почве и растениям, поэтому ученые КалмГУ также разрабатывают технологии посадки кормовых фитомелиорантов с использованием малогабаритной техники. Кроме того, развиваются технологии механической очистки и доработки семян до высоких посевных кондиций.Также в университете сконструирована специальная сеялка для таких растений, как прутняк, камфоросма и терескен, которая защищена патентом РФ. По словам ученых, потребность в семенах прутняка для улучшения 10 тысяч гектар деградированных пастбищ составляет около 100 тонн ежегодно. Разработанная сеялка позволяет равномерно и качественно распределять семена в почве, избегая их траты впустую. Найденные специалистами университета решения, по их словам, лягут в основу разрабатываемой ими универсальной промышленной технологии производства семян аридных кормовых растений.

https://uz.sputniknews.ru/20180508/novuyu-inspekciyu-8148866.html

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агропромышленность, пустыня, российские ученые