https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-nachnet-proizvodit-sportivnuyu-odejdu-izvestnyx-mirovyx-brendov-19377608.html

Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов

Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов

Фабрика по выпуску современной готовой продукции расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T17:10+0500

2021-06-23T17:10+0500

2021-06-23T17:16+0500

экономика

южная корея

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют запустить в стране производство спортивной одежды известных мировых брендов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Для реализации инициативы хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и основатель южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихак Сунг провели официальные переговоры. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации нового инвестиционного проекта по производству современной одежды и созданию рабочих мест. Отмечается, что компания из Южной Кореи уж более 40 лет является лидирующей во всем мире корпорацией по производству готовой одежды, обуви и различного текстиля.Кроме того, организация поставляет готовую одежду для самых известных мировых брендов, таких как NIKE, ADIDAS и LACOSTE. Ее годовой объем экспортной продукции составляет три миллиарда долларов. Согласно информации хокимията, фабрика по выпуску готовой одежды расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов. Новое предприятие позволит создать до 700 рабочих мест.

https://uz.sputniknews.ru/20171222/indijcy-zapustyat-v-uzbekistane-proizvodstvo-odezhdy-iz-kozhi-7127192.html

южная корея

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южная корея