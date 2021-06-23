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Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов
Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов
Фабрика по выпуску современной готовой продукции расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T17:10+0500
2021-06-23T17:16+0500
экономика
южная корея
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют запустить в стране производство спортивной одежды известных мировых брендов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Для реализации инициативы хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и основатель южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихак Сунг провели официальные переговоры. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации нового инвестиционного проекта по производству современной одежды и созданию рабочих мест. Отмечается, что компания из Южной Кореи уж более 40 лет является лидирующей во всем мире корпорацией по производству готовой одежды, обуви и различного текстиля.Кроме того, организация поставляет готовую одежду для самых известных мировых брендов, таких как NIKE, ADIDAS и LACOSTE. Ее годовой объем экспортной продукции составляет три миллиарда долларов. Согласно информации хокимията, фабрика по выпуску готовой одежды расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов. Новое предприятие позволит создать до 700 рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20171222/indijcy-zapustyat-v-uzbekistane-proizvodstvo-odezhdy-iz-kozhi-7127192.html
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южная корея

Узбекистан начнет производить спортивную одежду известных мировых брендов

17:10 23.06.2021 (обновлено: 17:16 23.06.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкНа раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане
На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
/
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Фабрика по выпуску современной готовой продукции расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют запустить в стране производство спортивной одежды известных мировых брендов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
Для реализации инициативы хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и основатель южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихак Сунг провели официальные переговоры.
© Хокимият Ташкентской областиХоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретился с основателем южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихаком Сунгом
Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретился с основателем южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихаком Сунгом - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретился с основателем южнокорейской корпорации YOUNGONE CORPORATION Кихаком Сунгом
© Хокимият Ташкентской области
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации нового инвестиционного проекта по производству современной одежды и созданию рабочих мест.
Отмечается, что компания из Южной Кореи уж более 40 лет является лидирующей во всем мире корпорацией по производству готовой одежды, обуви и различного текстиля.
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Кроме того, организация поставляет готовую одежду для самых известных мировых брендов, таких как NIKE, ADIDAS и LACOSTE. Ее годовой объем экспортной продукции составляет три миллиарда долларов.
Согласно информации хокимията, фабрика по выпуску готовой одежды расположится в Ташкентской области. На ее строительство планируется выделить шесть миллионов долларов. Новое предприятие позволит создать до 700 рабочих мест.
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