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Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?
Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?
Новые меры поддержки утверждены соответствующим решением правительства. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T14:06+0500
2021-06-23T14:08+0500
экономика
льготы
предпринимательство
кредит
бизнес
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане внедряется новый порядок государственной поддержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства.Кому — субсидию, а кому — кредитСогласно документу, 70% расходов негосударственных образовательных организаций, затраченных на обучение населения профессиям и предпринимательству на учебных курсах, компенсируются государством — не более 1 миллиона сумов за каждого выпускника (молодежь и женщин), закончившего данные курсы. Лицам, успешно закончившим и получившим сертификат по обучению профессиям и предпринимательству, Микрокредитбанк и Халк банки выделят микрокредиты:При этом срок микрокредита составит до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев. На молодежные бизнес-проекты — 7 лет с льготным периодом до 3 лет по основной ставке ЦБ с учетом погашения кредита.Тендер на предоставление кредитов на реализацию комплексных программ ННО по предпринимательству и микрофинансовым услугам будет объявлен до 20 июля и пройдет до 1 августа этого года.Для чего нужен реестр и информационная системаЭлектронный реестр негосударственных образовательных организаций, участвующих в программах профессионального и бизнес-образования, будет сформирован до 20 июля 2021 года. Она позволяет следить за посещаемостью студентов в режиме реального времени, получать информацию о сертифицированных выпускниках, а также отслеживать дальнейшую судьбу предпринимателей, в частности, получение ими микрокредитов.Единая система обучения предпринимательству основана на международных стандартах, в том числе программах обучения МОТ и разрабатывается с привлечением зарубежных экспертов.
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льготы, предпринимательство, кредит, бизнес, узбекистан

Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?

14:06 23.06.2021 (обновлено: 14:08 23.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Michael LongmireБанка с деньгами
Банка с деньгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© СС0 / Unsplash / Michael Longmire
Новые меры поддержки утверждены соответствующим решением правительства.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане внедряется новый порядок государственной поддержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства.

Кому — субсидию, а кому — кредит

Согласно документу, 70% расходов негосударственных образовательных организаций, затраченных на обучение населения профессиям и предпринимательству на учебных курсах, компенсируются государством — не более 1 миллиона сумов за каждого выпускника (молодежь и женщин), закончившего данные курсы.
При этом курсы организуются на основе программ и требований, одобренных и установленных Агентством по развитию предпринимательства и Высшей школой бизнеса и предпринимательства.
Лицам, успешно закончившим и получившим сертификат по обучению профессиям и предпринимательству, Микрокредитбанк и Халк банки выделят микрокредиты:
в размере до 33 миллионов сумов на организацию своего бизнеса физлицам;
в размере до 225 миллионов сумов лицам, учредившим микрофирмы, и малым предприятиям с обеспечением в виде залога или поручительства.
При этом срок микрокредита составит до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев. На молодежные бизнес-проекты — 7 лет с льготным периодом до 3 лет по основной ставке ЦБ с учетом погашения кредита.
Тендер на предоставление кредитов на реализацию комплексных программ ННО по предпринимательству и микрофинансовым услугам будет объявлен до 20 июля и пройдет до 1 августа этого года.

Для чего нужен реестр и информационная система

Электронный реестр негосударственных образовательных организаций, участвующих в программах профессионального и бизнес-образования, будет сформирован до 20 июля 2021 года.
Ведет реестр, а также осуществляет межведомственное электронное взаимодействие, специальная информационная система.
Она позволяет следить за посещаемостью студентов в режиме реального времени, получать информацию о сертифицированных выпускниках, а также отслеживать дальнейшую судьбу предпринимателей, в частности, получение ими микрокредитов.
Единая система обучения предпринимательству основана на международных стандартах, в том числе программах обучения МОТ и разрабатывается с привлечением зарубежных экспертов.
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