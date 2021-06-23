https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html

Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?

Узбекистан превратит молодежь и женщин в предпринимателей — как?

Новые меры поддержки утверждены соответствующим решением правительства. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T14:06+0500

2021-06-23T14:06+0500

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экономика

льготы

предпринимательство

кредит

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане внедряется новый порядок государственной поддержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства.Кому — субсидию, а кому — кредитСогласно документу, 70% расходов негосударственных образовательных организаций, затраченных на обучение населения профессиям и предпринимательству на учебных курсах, компенсируются государством — не более 1 миллиона сумов за каждого выпускника (молодежь и женщин), закончившего данные курсы. Лицам, успешно закончившим и получившим сертификат по обучению профессиям и предпринимательству, Микрокредитбанк и Халк банки выделят микрокредиты:При этом срок микрокредита составит до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев. На молодежные бизнес-проекты — 7 лет с льготным периодом до 3 лет по основной ставке ЦБ с учетом погашения кредита.Тендер на предоставление кредитов на реализацию комплексных программ ННО по предпринимательству и микрофинансовым услугам будет объявлен до 20 июля и пройдет до 1 августа этого года.Для чего нужен реестр и информационная системаЭлектронный реестр негосударственных образовательных организаций, участвующих в программах профессионального и бизнес-образования, будет сформирован до 20 июля 2021 года. Она позволяет следить за посещаемостью студентов в режиме реального времени, получать информацию о сертифицированных выпускниках, а также отслеживать дальнейшую судьбу предпринимателей, в частности, получение ими микрокредитов.Единая система обучения предпринимательству основана на международных стандартах, в том числе программах обучения МОТ и разрабатывается с привлечением зарубежных экспертов.

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льготы, предпринимательство, кредит, бизнес, узбекистан