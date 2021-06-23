https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistane-organizuet-esche-dva-poezda-dlya-vyvoza-sograjdan-iz-rossii-19381535.html

Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России

Ранее власти республики организовывали вывоз из РФ более 15 тысяч соотечественников на поездах. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T19:07+0500

2021-06-23T19:07+0500

2021-06-23T19:07+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца июня организует два поезда в Россию — в Москву и Волгоградскую область — для возвращения на родину соотечественников, которые не могут сделать это самостоятельно из-за пандемии COVID-19.Поезда будут отбывать: из Волжского 25 июня в 20.57 мск, с московского Казанского вокзала — 28 июня в 22.28. С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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