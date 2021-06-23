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Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
Ранее власти республики организовывали вывоз из РФ более 15 тысяч соотечественников на поездах. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T19:07+0500
2021-06-23T19:07+0500
2021-06-23T19:07+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца июня организует два поезда в Россию — в Москву и Волгоградскую область — для возвращения на родину соотечественников, которые не могут сделать это самостоятельно из-за пандемии COVID-19.Поезда будут отбывать: из Волжского 25 июня в 20.57 мск, с московского Казанского вокзала — 28 июня в 22.28. С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Узбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
Ранее власти республики организовывали вывоз из РФ более 15 тысяч соотечественников на поездах.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца июня организует два поезда в Россию — в Москву и Волгоградскую область — для возвращения на родину соотечественников, которые не могут сделать это самостоятельно из-за пандемии COVID-19.
"<...> АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением "Волжский — Ташкент и Москва — Ташкент", — говорится в публикации
.
Поезда будут отбывать: из Волжского 25 июня в 20.57 мск, с московского Казанского вокзала — 28 июня в 22.28.
"Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов", — добавили в компании.
С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.
В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии коронавируса.