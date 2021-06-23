https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekskix-korruptsionerov-vnesut-v-chernyy-spisok-i-ogranichat-v-pravax-19373323.html

Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах

Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах

В Узбекистане разрабатывается ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией. Взяточников включат в черный список, им будет запрещено поступать на госслужбу... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T14:19+0500

2021-06-23T14:19+0500

2021-06-23T14:27+0500

общество

минюст узбекистана

борьба с коррупцией

законопроект

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, сообщает в своем Telegram-канале советник министра юстиции Шахноза Соатова.По ее словам, проекты документов разработаны по поручению президента и будут вынесены на общественное обсуждение. Речь идет о трех законах: "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений. Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.Они будут обязаны подтверждать источник происхождения каждой своей новой дорогостоящей покупки, сделанной после вступления этих мер в силу. Отказ же в предоставлении декларации и внесение недостоверных сведений будет является основанием для увольнения и привлечения к ответственности.В связи с этим планируется ужесточить и ответственность за коррупционные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html

https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html

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минюст узбекистана, борьба с коррупцией, законопроект