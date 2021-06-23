https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekskix-korruptsionerov-vnesut-v-chernyy-spisok-i-ogranichat-v-pravax-19373323.html
Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах
Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах
В Узбекистане разрабатывается ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией. Взяточников включат в черный список, им будет запрещено поступать на госслужбу... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T14:19+0500
2021-06-23T14:19+0500
2021-06-23T14:27+0500
общество
минюст узбекистана
борьба с коррупцией
законопроект
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, сообщает в своем Telegram-канале советник министра юстиции Шахноза Соатова.По ее словам, проекты документов разработаны по поручению президента и будут вынесены на общественное обсуждение. Речь идет о трех законах: "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений. Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.Они будут обязаны подтверждать источник происхождения каждой своей новой дорогостоящей покупки, сделанной после вступления этих мер в силу. Отказ же в предоставлении декларации и внесение недостоверных сведений будет является основанием для увольнения и привлечения к ответственности.В связи с этим планируется ужесточить и ответственность за коррупционные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html
https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-Uzbekistane-stalo-menshe-korruptsii--opublikovan-mirovoy-reyting-15883400.html
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минюст узбекистана, борьба с коррупцией, законопроект
Узбекских коррупционеров внесут в черный список и ограничат в правах
14:19 23.06.2021 (обновлено: 14:27 23.06.2021)
В Узбекистане разрабатывается ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией. Взяточников включат в черный список, им будет запрещено поступать на госслужбу, владеть имуществом и счетами за границей.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Министерство юстиции Узбекистана готовит ряд законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, сообщает
в своем Telegram-канале советник министра юстиции Шахноза Соатова.
По ее словам, проекты документов разработаны по поручению президента и будут вынесены на общественное обсуждение. Речь идет о трех законах: "О государственной гражданской службе", "О регулировании конфликта интересов" и "О декларировании доходов и имущества государственных служащих".
Они предусматривают создание открытого электронного реестра лиц, осужденных за коррупционные преступления. Бывшие чиновники, имена которых будут там фигурировать, получат ряд ограничений. Они не смогут поступать на государственную службу, награждаться наградами, владеть акциями подконтрольных предприятий. Им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью, а также иметь счета и имущество за границей.
"В случае принятия документов, с 1 января 2022 года будет введена система обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей", — сообщает Соатова.
Они будут обязаны подтверждать источник происхождения каждой своей новой дорогостоящей покупки, сделанной после вступления этих мер в силу. Отказ же в предоставлении декларации и внесение недостоверных сведений будет является основанием для увольнения и привлечения к ответственности.
"Документами также устанавливаются действия должностных лиц, которые считаются конфликтом интересов и категорически запрещены. Например, быть учредителем коммерческой организации, заниматься предпринимательской деятельностью, незаконно продвигать интересы третьих лиц в деятельности государственного органа и другое", — поясняет советник.
В связи с этим планируется ужесточить и ответственность за коррупционные преступления вплоть до пожизненного лишения свободы.