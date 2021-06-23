https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbeksko-italyanskiy-biznes-forum-proydet-v-venetsii-19377048.html

Узбекско-итальянский бизнес-форум пройдет в Венеции

Узбекско-итальянский бизнес-форум пройдет в Венеции

В мероприятии примут участие три компании, достигшие высоких результатов в Узбекистане: Pietro Fiorentini Spa, Danieli & C. Officine Meccaniche Spа и Versalis... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T17:26+0500

2021-06-23T17:26+0500

2021-06-23T17:26+0500

экономика

венеция

бизнес-форум

италия

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Бизнес-форум "Узбекистан: возможности для итальянских компаний" состоится в Венеции 24 июня, пишет ИА "Дунё".Мероприятие организуют Ассоциация промышленников Венеции, посольство РУз в Италии и Торговая палата "Италия–Узбекистан" (CIUZ). Замминистра инвестиций и внешней торговли РУз Шухрат Вафаев и председатель Торгово-промышленной палаты республики Адхам Икрамов выступят на форуме онлайн. Они расскажут участникам о программе развития страны и возможностях для итальянских компаний.Также в форуме примут участие три итальянские компании, достигшие высоких результатов в Узбекистане: Pietro Fiorentini Spa, Danieli & C. Officine Meccaniche Spа и Versalis Spa.Кроме того, выступят генеральный директор Khorezm Invest Project Амир Джалилов и гендиректор Red Fish Kapital Паоло Пескетто.

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венеция, бизнес-форум, италия