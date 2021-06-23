https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzgidromet-poluchil-mobilnuyu-laboratoriyu-kontrolya-kachestva-vozduxa-19373955.html

Узгидромет получил мобильную лабораторию контроля качества воздуха

Узгидромет получил мобильную лабораторию контроля качества воздуха

Оборудование позволяет фиксировать уровень загрязнения атмосферного воздуха в режиме реального времени. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T14:57+0500

2021-06-23T14:57+0500

2021-06-23T14:57+0500

общество

загрязнение воздуха

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Центр гидрометеорологической службы Узбекистана получил передвижную лабораторию контроля качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Узгидромета.Оборудование передал Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА).Как рассказали в Узгидромете, мобильная лаборатория оснащена встроенными современными автоматическими газоанализаторами, которые фиксируют уровень загрязнения атмосферного воздуха в режиме реального времени. Узгидромет проводит фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах на 65 стационарных постах наблюдения, напомнили в пресс-службе. Данные публикуются на сайте monitoring.meteo.uz и в мобильном приложении AirUz.Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) был учрежден в 2001 году правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Евросоюзом и ПРООН.Это независимая, неполитическая, некоммерческая международная организация, которая содействует правительствам стран ЦА, региональным и международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе.

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загрязнение воздуха, узгидромет