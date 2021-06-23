https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-minvuze-naznacheny-dva-zamestitelya-ministra--19372268.html

В Минвузе назначены два заместителя министра

В Минвузе назначены два заместителя министра

В настоящее время новые замминистры уже приступили к исполнению своих должностных обязанностей. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T13:43+0500

2021-06-23T13:43+0500

2021-06-23T13:43+0500

общество

назначение

министерство высшего и среднего специального образования

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования назначены два новых замминистра, сообщает пресс-служба Минвуза.Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования стал Каримов Комилжон Хамидович. Ранее он был ректором Университета мировой экономики и дипломатии.Пост замминистра высшего и среднего специального образования по вопросам науки и инноваций занял Хакимов Рахим Расулжонович. Прежде он работал ректором Ташкентского государственного юридического университета.

https://uz.sputniknews.ru/20210114/Eks-glava-Minvuza-stal-rektorom-Natsionalnogo-universiteta-Uzbekistana-15788511.html

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назначение, министерство высшего и среднего специального образования