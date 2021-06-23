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https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-minvuze-naznacheny-dva-zamestitelya-ministra--19372268.html
В Минвузе назначены два заместителя министра
В Минвузе назначены два заместителя министра
В настоящее время новые замминистры уже приступили к исполнению своих должностных обязанностей. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T13:43+0500
2021-06-23T13:43+0500
общество
назначение
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования назначены два новых замминистра, сообщает пресс-служба Минвуза.Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования стал Каримов Комилжон Хамидович. Ранее он был ректором Университета мировой экономики и дипломатии.Пост замминистра высшего и среднего специального образования по вопросам науки и инноваций занял Хакимов Рахим Расулжонович. Прежде он работал ректором Ташкентского государственного юридического университета.
https://uz.sputniknews.ru/20210114/Eks-glava-Minvuza-stal-rektorom-Natsionalnogo-universiteta-Uzbekistana-15788511.html
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назначение, министерство высшего и среднего специального образования

В Минвузе назначены два заместителя министра

13:43 23.06.2021
318
© Пресс-служба МинвузаНазначены два новых замминистра высшего и среднего специального образования
Назначены два новых замминистра высшего и среднего специального образования - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Пресс-служба Минвуза
В настоящее время новые замминистры уже приступили к исполнению своих должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования назначены два новых замминистра, сообщает пресс-служба Минвуза.
Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования стал Каримов Комилжон Хамидович. Ранее он был ректором Университета мировой экономики и дипломатии.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2021
Общество
Экс-глава Минвуза стал ректором Национального университета Узбекистана
14 января, 16:42
309
Пост замминистра высшего и среднего специального образования по вопросам науки и инноваций занял Хакимов Рахим Расулжонович. Прежде он работал ректором Ташкентского государственного юридического университета.
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