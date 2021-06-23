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в Навоийской области создадут завода по синтезу лекарственных препаратов
в Навоийской области создадут завода по синтезу лекарственных препаратов
На предприятии планируется производить натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса, на сумму $36,3 млн в год. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:51+0500
2021-06-23T18:51+0500
общество
завод
лекарства
навоийская область
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с представителями Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.Во время встречи стороны обсудили возможности создания завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.По информации пресс-службы, после выплаты китайской стороной инвестиций в размере $10 млн, на отстроенном заводе начнут производить натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса, на сумму $36,3 млн в год.В настоящее время разрабатываются документы о регистрации предприятия в соответствующих госорганах и членстве в свободной экономической зоне. К тому же ведутся работы по выделению земельного участка, выбору генерального подрядчика и поставщика технологического оборудования.
https://uz.sputniknews.ru/20200330/Kitay-postavil-v-Uzbekistan-20-tonn-sredstv-medzaschity-protiv-koronavirusa-13801993.html
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Uzbekistan-budet-rasshiryat-otnosheniya-s-Rossiey-Kitaem-i-SShA--Mirziev-15699641.html
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завод, лекарства, навоийская область, китай, узбекистан

в Навоийской области создадут завода по синтезу лекарственных препаратов

18:51 23.06.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
На предприятии планируется производить натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса, на сумму $36,3 млн в год.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов провел переговоры с представителями Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций.
Во время встречи стороны обсудили возможности создания завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.
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По информации пресс-службы, после выплаты китайской стороной инвестиций в размере $10 млн, на отстроенном заводе начнут производить натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса, на сумму $36,3 млн в год.
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В настоящее время разрабатываются документы о регистрации предприятия в соответствующих госорганах и членстве в свободной экономической зоне. К тому же ведутся работы по выделению земельного участка, выбору генерального подрядчика и поставщика технологического оборудования.
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