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В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга
В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга
Правительство республики внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T16:28+0500
2021-06-23T16:28+0500
общество
костный мозг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Правительство внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками.Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга — хирургическая процедура, выполняемая для трансплантации здоровых стволовых клеток костного мозга реципиенту или стволовых клеток костного мозга от живого донора вместо поврежденных клеток, которые наносят необратимый вред здоровью человека и не могут выполнять кроветворные функции.Операции проводятся только в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии.Также положение включает инструкции и противопоказания к проведению пересадки.
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костный мозг, узбекистан

В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга

16:28 23.06.2021
383
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Правительство республики внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.
Правительство внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками.
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга — хирургическая процедура, выполняемая для трансплантации здоровых стволовых клеток костного мозга реципиенту или стволовых клеток костного мозга от живого донора вместо поврежденных клеток, которые наносят необратимый вред здоровью человека и не могут выполнять кроветворные функции.
"Живыми донорами для трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга могут быть как родственники реципиента, так и лица, не состоящие с ним в родственных отношениях", — говорится в публикации.
Операции проводятся только в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии.
Также положение включает инструкции и противопоказания к проведению пересадки.
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