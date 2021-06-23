https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-ruz-opredelili-poryadok-transplantatsii-gemopoeticheskix-stvolovyx-kletok-kostnogo-mozga-19376168.html

В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга

В РУз определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга

Правительство республики внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T16:28+0500

2021-06-23T16:28+0500

2021-06-23T16:28+0500

общество

костный мозг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Узбекистане определили порядок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Правительство внесло изменения и дополнения во Временное положение о порядке трансплантации почки и (или) печени между родственниками.Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток костного мозга — хирургическая процедура, выполняемая для трансплантации здоровых стволовых клеток костного мозга реципиенту или стволовых клеток костного мозга от живого донора вместо поврежденных клеток, которые наносят необратимый вред здоровью человека и не могут выполнять кроветворные функции.Операции проводятся только в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии.Также положение включает инструкции и противопоказания к проведению пересадки.

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костный мозг, узбекистан