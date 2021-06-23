https://uz.sputniknews.ru/20210623/xokimiyat-tashkenta-predlojil-rukovodyaschuyu-doljnost-pevtsu-san-jay-19365580.html
Хокимият Ташкента предложил руководящую должность певцу San Jay
Хокимият Ташкента предложил руководящую должность певцу San Jay
Представители администрации оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T10:10+0500
2021-06-23T10:10+0500
2021-06-23T10:39+0500
общество
хокимият ташкента
певец
работа
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента обратился к певцу San Jay (настоящее имя — Санжар Джавбердиев) с необычным предложением: занять руководящую должность в столичной администрации.Ранее артист провел прямой эфир в Instagram, в котором обратился к гражданам. Певец пожурил горожан за то, что те выбрасывают, где попало, обертки от мороженого, окурки, бутылки. San Jay призвал жителей столицы поддерживать город в чистоте.В хокимияте отметили, что San Jay затронул острую тему и добавили, что вопрос замусоривания столицы становится еще более актуальным в летний период.Однако в администрации также подчеркнули, что над чистотой Ташкента "трудится множество людей".Представители хокимията оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение.
https://uz.sputniknews.ru/20201030/Redkostnye-krasavchiki-San-Jay-zhenilsya-na-molodoy-modeli-foto-15295407.html
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хокимият ташкента, певец, работа
Хокимият Ташкента предложил руководящую должность певцу San Jay
10:10 23.06.2021 (обновлено: 10:39 23.06.2021)
Представители администрации оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента обратился к певцу San Jay (настоящее имя — Санжар Джавбердиев) с необычным предложением: занять руководящую должность в столичной администрации.
Ранее артист провел прямой эфир
в Instagram, в котором обратился к гражданам. Певец пожурил горожан за то, что те выбрасывают, где попало, обертки от мороженого, окурки, бутылки.
San Jay призвал жителей столицы поддерживать город в чистоте.
В хокимияте отметили, что San Jay затронул острую тему и добавили, что вопрос замусоривания столицы становится еще более актуальным в летний период.
Однако в администрации также подчеркнули, что над чистотой Ташкента "трудится множество людей".
"Хокимият Ташкента предлагает певцу Санжаю внести свой вклад в чистоту нашей столицы и приглашает на должность руководителя отдела по благоустройству Шайхантахурского района, где он сам проживает", — говорится в обращении.
Представители хокимията оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение.