https://uz.sputniknews.ru/20210623/xokimiyat-tashkenta-predlojil-rukovodyaschuyu-doljnost-pevtsu-san-jay-19365580.html

Хокимият Ташкента предложил руководящую должность певцу San Jay

Хокимият Ташкента предложил руководящую должность певцу San Jay

Представители администрации оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T10:10+0500

2021-06-23T10:10+0500

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общество

хокимият ташкента

певец

работа

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Хокимият Ташкента обратился к певцу San Jay (настоящее имя — Санжар Джавбердиев) с необычным предложением: занять руководящую должность в столичной администрации.Ранее артист провел прямой эфир в Instagram, в котором обратился к гражданам. Певец пожурил горожан за то, что те выбрасывают, где попало, обертки от мороженого, окурки, бутылки. San Jay призвал жителей столицы поддерживать город в чистоте.В хокимияте отметили, что San Jay затронул острую тему и добавили, что вопрос замусоривания столицы становится еще более актуальным в летний период.Однако в администрации также подчеркнули, что над чистотой Ташкента "трудится множество людей".Представители хокимията оставили номер телефона, по которому артист может обратиться в случае, если его заинтересует предложение.

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Redkostnye-krasavchiki-San-Jay-zhenilsya-na-molodoy-modeli-foto-15295407.html

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хокимият ташкента, певец, работа