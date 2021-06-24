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Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
Во многих странах мира сейчас активно проходят кампании по стимулированию граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции. Смотрите в нашей фотоленте, что... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
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Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире

17:06 24.06.2021 (обновлено: 17:07 24.06.2021)
382
Во многих странах мира сейчас активно проходят кампании по стимулированию граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции. Смотрите в нашей фотоленте, что выигрывают люди, привившиеся от COVID.
© REUTERS / Emily Elconin

В Детройте в зале ожидания установлен стенд для раздачи бесплатных билетов на бейсбол и подарочных карт Meijer после того, как люди получат вакцину против COVID-19 в клинике.

В Детройте в зале ожидания установлен стенд для раздачи бесплатных билетов на бейсбол и подарочных карт Meijer после того, как люди получат вакцину против COVID-19 в клинике. - Sputnik Узбекистан
1/12
© REUTERS / Emily Elconin

В Детройте в зале ожидания установлен стенд для раздачи бесплатных билетов на бейсбол и подарочных карт Meijer после того, как люди получат вакцину против COVID-19 в клинике.

© AFP 2018 / Gil Сohen-Magen

В Израиле медицинский работник вводит девушке вакцину от коронавируса в баре в прибрежном городе Тель-Авив.

В Израиле медицинский работник вводит девушке вакцину от коронавируса в баре в прибрежном городе Тель-Авив. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2018 / Gil Сohen-Magen

В Израиле медицинский работник вводит девушке вакцину от коронавируса в баре в прибрежном городе Тель-Авив.

© AP Photo / Kin Cheung

Женщина в маске для предотвращения распространения коронавируса гуляет перед жилым комплексом Grand Central в Гонконге.

Женщина в маске для предотвращения распространения коронавируса гуляет перед жилым комплексом Grand Central в Гонконге. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Kin Cheung

Женщина в маске для предотвращения распространения коронавируса гуляет перед жилым комплексом Grand Central в Гонконге.

© AP Photo / Mark Lennihan

В Нью-Йорке мужчина в костюме каннабиса раздает сигареты с марихуаной взрослым людям, показавшим свои карты вакцинации от COVID-19.

В Нью-Йорке мужчина в костюме каннабиса раздает сигареты с марихуаной взрослым людям, показавшим свои карты вакцинации от COVID-19. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / Mark Lennihan

В Нью-Йорке мужчина в костюме каннабиса раздает сигареты с марихуаной взрослым людям, показавшим свои карты вакцинации от COVID-19.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Женщине помогают подняться по эскалатору, пока люди выстраиваются в очередь, чтобы пройти вакцинацию и стать одним из 100 человек, получивших купоны на покупку в торговом центре Usce в Белграде, Сербия.

Женщине помогают подняться по эскалатору, пока люди выстраиваются в очередь, чтобы пройти вакцинацию и стать одним из 100 человек, получивших купоны на покупку в торговом центре Usce в Белграде, Сербия. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Darko Vojinovic

Женщине помогают подняться по эскалатору, пока люди выстраиваются в очередь, чтобы пройти вакцинацию и стать одним из 100 человек, получивших купоны на покупку в торговом центре Usce в Белграде, Сербия.

© REUTERS / Willy Kurniawan

В Индонезии начальник районной полиции дает живого цыпленка 68-летнему жителю деревни Синданглая, который только что получил свою первую дозу вакцины против COVID-19.

В Индонезии начальник районной полиции дает живого цыпленка 68-летнему жителю деревни Синданглая, который только что получил свою первую дозу вакцины против COVID-19. - Sputnik Узбекистан
6/12
© REUTERS / Willy Kurniawan

В Индонезии начальник районной полиции дает живого цыпленка 68-летнему жителю деревни Синданглая, который только что получил свою первую дозу вакцины против COVID-19.

© REUTERS / Lisa Marie David

Деревенский медработник получает свой мешок риса после выигрыша в еженедельном розыгрыше лотереи жителей, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Мунтинлупа, Филиппины.

Деревенский медработник получает свой мешок риса после выигрыша в еженедельном розыгрыше лотереи жителей, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Мунтинлупа, Филиппины. - Sputnik Узбекистан
7/12
© REUTERS / Lisa Marie David

Деревенский медработник получает свой мешок риса после выигрыша в еженедельном розыгрыше лотереи жителей, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Мунтинлупа, Филиппины.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Джордж Рипли в возрасте 72-х лет держит свое бесплатное пиво после прививки от COVID-19 в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

Джордж Рипли в возрасте 72-х лет держит свое бесплатное пиво после прививки от COVID-19 в Центре Кеннеди в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Джордж Рипли в возрасте 72-х лет держит свое бесплатное пиво после прививки от COVID-19 в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

В Багдаде посетители сидят в кафе, которое предлагает бесплатный кофе для людей, получивших вакцину от коронавируса.

В Багдаде посетители сидят в кафе, которое предлагает бесплатный кофе для людей, получивших вакцину от коронавируса. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Khalid al-Mousily

В Багдаде посетители сидят в кафе, которое предлагает бесплатный кофе для людей, получивших вакцину от коронавируса.

© AP Photo / Ng Han Guan

Охранник получает наклейку с объявлением о том, что он вакцинирован от коронавируса, на стенде с рекламой бесплатных снимков у входа в Запретный город в Пекине.

Охранник получает наклейку с объявлением о том, что он вакцинирован от коронавируса, на стенде с рекламой бесплатных снимков у входа в Запретный город в Пекине. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Ng Han Guan

Охранник получает наклейку с объявлением о том, что он вакцинирован от коронавируса, на стенде с рекламой бесплатных снимков у входа в Запретный город в Пекине.

© REUTERS / Stringer

В провинции Чиангмай в Таиланде местный житель выиграл живую корову в еженедельном розыгрыше для привитых граждан.

В провинции Чиангмай в Таиланде местный житель выиграл живую корову в еженедельном розыгрыше для привитых граждан. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Stringer

В провинции Чиангмай в Таиланде местный житель выиграл живую корову в еженедельном розыгрыше для привитых граждан.

© REUTERS / Mario Anzuoni

В Лос-Анджелесе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами, предназначенными для лотереи, проводимой среди вакцинированных граждан.

В Лос-Анджелесе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами, предназначенными для лотереи, проводимой среди вакцинированных граждан. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Mario Anzuoni

В Лос-Анджелесе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами, предназначенными для лотереи, проводимой среди вакцинированных граждан.

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