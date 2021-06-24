Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире

В Детройте в зале ожидания установлен стенд для раздачи бесплатных билетов на бейсбол и подарочных карт Meijer после того, как люди получат вакцину против COVID-19 в клинике.
В Детройте в зале ожидания установлен стенд для раздачи бесплатных билетов на бейсбол и подарочных карт Meijer после того, как люди получат вакцину против COVID-19 в клинике.
В Израиле медицинский работник вводит девушке вакцину от коронавируса в баре в прибрежном городе Тель-Авив.
В Израиле медицинский работник вводит девушке вакцину от коронавируса в баре в прибрежном городе Тель-Авив.
Женщина в маске для предотвращения распространения коронавируса гуляет перед жилым комплексом Grand Central в Гонконге.
Женщина в маске для предотвращения распространения коронавируса гуляет перед жилым комплексом Grand Central в Гонконге.
В Нью-Йорке мужчина в костюме каннабиса раздает сигареты с марихуаной взрослым людям, показавшим свои карты вакцинации от COVID-19.
В Нью-Йорке мужчина в костюме каннабиса раздает сигареты с марихуаной взрослым людям, показавшим свои карты вакцинации от COVID-19.
Женщине помогают подняться по эскалатору, пока люди выстраиваются в очередь, чтобы пройти вакцинацию и стать одним из 100 человек, получивших купоны на покупку в торговом центре Usce в Белграде, Сербия.
Женщине помогают подняться по эскалатору, пока люди выстраиваются в очередь, чтобы пройти вакцинацию и стать одним из 100 человек, получивших купоны на покупку в торговом центре Usce в Белграде, Сербия.
В Индонезии начальник районной полиции дает живого цыпленка 68-летнему жителю деревни Синданглая, который только что получил свою первую дозу вакцины против COVID-19.
В Индонезии начальник районной полиции дает живого цыпленка 68-летнему жителю деревни Синданглая, который только что получил свою первую дозу вакцины против COVID-19.
Деревенский медработник получает свой мешок риса после выигрыша в еженедельном розыгрыше лотереи жителей, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Мунтинлупа, Филиппины.
Деревенский медработник получает свой мешок риса после выигрыша в еженедельном розыгрыше лотереи жителей, вакцинированных против коронавирусной инфекции. Мунтинлупа, Филиппины.
Джордж Рипли в возрасте 72-х лет держит свое бесплатное пиво после прививки от COVID-19 в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
Джордж Рипли в возрасте 72-х лет держит свое бесплатное пиво после прививки от COVID-19 в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
В Багдаде посетители сидят в кафе, которое предлагает бесплатный кофе для людей, получивших вакцину от коронавируса.
В Багдаде посетители сидят в кафе, которое предлагает бесплатный кофе для людей, получивших вакцину от коронавируса.
Охранник получает наклейку с объявлением о том, что он вакцинирован от коронавируса, на стенде с рекламой бесплатных снимков у входа в Запретный город в Пекине.
Охранник получает наклейку с объявлением о том, что он вакцинирован от коронавируса, на стенде с рекламой бесплатных снимков у входа в Запретный город в Пекине.
В провинции Чиангмай в Таиланде местный житель выиграл живую корову в еженедельном розыгрыше для привитых граждан.
В провинции Чиангмай в Таиланде местный житель выиграл живую корову в еженедельном розыгрыше для привитых граждан.
В Лос-Анджелесе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами, предназначенными для лотереи, проводимой среди вакцинированных граждан.
В Лос-Анджелесе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жонглирует шарами, предназначенными для лотереи, проводимой среди вакцинированных граждан.