https://uz.sputniknews.ru/20210624/gorod-mechta-kakim-budet-novyy-andijan--19379392.html

Город-мечта: каким будет Новый Андижан

Город-мечта: каким будет Новый Андижан

Президент Узбекистана заложил первый камень в строительство нового города-спутника в Андижанской области. Современный населенный пункт получит необходимую... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T06:40+0500

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город

строительство

узбекистан

инфографика

андижан

мультимедиа

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Будущий город, получивший пока название Новый Андижан, рассчитан на 450 тысяч жителей. Общая площадь населенного пункта составит порядка 4 тысяч га, из которых половина отдана под зеленые зоны.В проекте предусмотрена вся необходимая техническая и социальная инфраструктура, включая сотни жилых домов на более чем 3,3 тысячи квартир, детский сад, поликлинику, спортивные и образовательные центры.На первом этапе из Фонда развития и реконструкции планируется выделить 100 миллионов долларов на формирование базовой инфраструктуры. На стадии строительства появится минимум 10 тысяч рабочих мест, а после реализации первого этапа градостроительного проекта работу получат свыше 100 тысяч новых горожан.Каким будет Новый Андижан, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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город, строительство, узбекистан, инфографика, андижан, мультимедиа