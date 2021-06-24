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Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
В столичном хокимияте обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться в эти дни объездными путями. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:47+0500
2021-06-24T15:50+0500
общество
автомобили
дороги
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. На выходных в Ташкенте пройдут международные соревнования по картингу "Гран-при Тошкент 2021". Для безопасности жителей и удобства участников турнира в столичном хокимияте приняли решение ограничить автомобильное движение на некоторых улицах.С 17.00 26 июня до 18.00 27 июня нельзя будет проехать по улице Шахрисабз – от улицы Афросиаб до проспекта Амира Темура. Движение ограничат также на проспекте Амира Темура – от проспекта Ислама Каримова до улицы Шахрисабз, закроют для автомобилей и улицу Якуба Коласа – от улицы Тараса Шевченко до проспекта Амира Темура. Нельзя будет проехать по улице Тараса Шевченко – от проспекта Ислама Каримова до улицы Шахрисабз.В этой связи в столичном хокимияте обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться в эти дни объездными путями.
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автомобили, дороги, ташкент

Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей

15:47 24.06.2021 (обновлено: 15:50 24.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровДороги Ташкента в сильную жару
Дороги Ташкента в сильную жару - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столичном хокимияте обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться в эти дни объездными путями.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. На выходных в Ташкенте пройдут международные соревнования по картингу "Гран-при Тошкент 2021". Для безопасности жителей и удобства участников турнира в столичном хокимияте приняли решение ограничить автомобильное движение на некоторых улицах.
© Пресс-служба Хокимията ТашкентаОграничение движения в Ташкенте в связи с проведением международного соревнования по картингу "Гран-При Тошкент 2021"
Ограничение движения в Ташкенте в связи с проведением международного соревнования по картингу Гран-При Тошкент 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Ограничение движения в Ташкенте в связи с проведением международного соревнования по картингу "Гран-При Тошкент 2021"
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
С 17.00 26 июня до 18.00 27 июня нельзя будет проехать по улице Шахрисабз – от улицы Афросиаб до проспекта Амира Темура. Движение ограничат также на проспекте Амира Темура – от проспекта Ислама Каримова до улицы Шахрисабз, закроют для автомобилей и улицу Якуба Коласа – от улицы Тараса Шевченко до проспекта Амира Темура. Нельзя будет проехать по улице Тараса Шевченко – от проспекта Ислама Каримова до улицы Шахрисабз.
В этой связи в столичном хокимияте обратились к автомобилистам с просьбой пользоваться в эти дни объездными путями.
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