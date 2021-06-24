https://uz.sputniknews.ru/20210624/jiv-li-turizm-v-buxare-v-epoxu-pandemii--intervyu-s-potomstvennym-gidom-19396392.html

Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом

Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом

Бухара – один из самых знаменитых туристических центров Узбекистана и мира. Как город пережил локдаун и оживает ли в нем туризм — об этом корреспондент Sputnik... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T16:34+0500

2021-06-24T16:34+0500

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туризм

бухара

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Малика работает гидом и проводит экскурсии уже 10 лет. До этого она преподавала в местном колледже. Профессия стала семейной — ее мама тоже работает с туристами, прежде всего, англоязычными, поэтому с детства девочка сопровождала её на экскурсиях.— Меняется ли год от года туристический маршрут по Бухаре и какие объекты вызывают особый интерес у гостей в последнее время? — Классический тур по Бухаре — это пешая экскурсия по старому городу и загородная — по комплексу Бахауддина Накшбанда и дворцу Ситораи Мохи-хоса. Последние годы популярным становится паломнический тур, включающий 7 святых (7 пир) — это могилы семи суфийских наставников в Бухарской области. Кроме этого часто показываем дом-музей купца, мастерские по производству ковров, керамики, золотошвейных изделий, шёлковую вышивку, медную чеканку.— На ваш взгляд, насколько у нас развит внутренний туризм? И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы узбекистанцы чаще путешествовали по стране? — Как местный туризм пережил локдаун? — Я работаю в крепости Арк — Бухарском государственном музее-заповеднике. Поскольку во время карантина он закрылся, все экскурсоводы были отправлены в отпуск. К сожалению, многие лишились дохода, а некоторые гиды переориентировались на другую деятельность. Через полгода, когда музей снова открылся, мы вернулись на работу. — Как сегодня восстанавливается эта сфера в Бухаре? — Сейчас для привлечения туристов в городе проводятся разные фестивали, форумы. В музее первое воскресенье каждого месяца объявлено Днем открытых дверей, а по вторникам и пятницам посетителям с детьми вход бесплатный. Мне приходилось работать с разными людьми, это интересно, поэтому я люблю свою профессию. Рассказываешь о своём родном городе, общаешься с гостями, видишь их реакцию. Сопровождаем и известных персон. Несколько месяцев назад в Бухару приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, а совсем недавно показывала город главе Татарстана Рустаму Минниханову. Конечно, вокруг них была суета, но они оказались простыми в общении людьми, часто шутили. И видно было, что Бухара им очень понравилась.— Почему этот город обязательно стоит увидеть?— Бухара — моя малая родина, я здесь выросла. Так как моя мама гид, с детства я слышала от неё отзывы туристов о Бухаре. Все они восхищались архитектурой, людьми, культурой.А ещё Бухара — это священный город. У нас много святых мест. Все тот же паломнический тур 7 святынь, некрополь Чор Бакр, мавзолей Сайфиддина Бохарзи, мавзолей Абу Хафси Кабира.В старом городе очень много ремесленных мастерских. В них работают потомственные кузнецы, чеканщики, золотошвеи, керамисты, художники. Наблюдать за их работой тоже интересно. Буквально на ваших глазах происходит возрождение древних ремесел, например, чеканки. Весной в Бухаре красиво цветут миндаль, урюк (абрикос), вишня, персик. В мае здесь можно отведать шелковицу, а осенью — все фрукты (виноград, яблоки, гранат, хурму), бахчевые всех видов. Все это у нас в изобилии. Приезжайте в Бухару. Будем очень рады!

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Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

бухара, узбекистан