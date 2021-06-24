https://uz.sputniknews.ru/20210624/jiv-li-turizm-v-buxare-v-epoxu-pandemii--intervyu-s-potomstvennym-gidom-19396392.html
Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
Бухара – один из самых знаменитых туристических центров Узбекистана и мира. Как город пережил локдаун и оживает ли в нем туризм — об этом корреспондент Sputnik... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T16:34+0500
2021-06-24T16:34+0500
2021-06-24T16:54+0500
туризм
бухара
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Малика работает гидом и проводит экскурсии уже 10 лет. До этого она преподавала в местном колледже. Профессия стала семейной — ее мама тоже работает с туристами, прежде всего, англоязычными, поэтому с детства девочка сопровождала её на экскурсиях.— Меняется ли год от года туристический маршрут по Бухаре и какие объекты вызывают особый интерес у гостей в последнее время? — Классический тур по Бухаре — это пешая экскурсия по старому городу и загородная — по комплексу Бахауддина Накшбанда и дворцу Ситораи Мохи-хоса. Последние годы популярным становится паломнический тур, включающий 7 святых (7 пир) — это могилы семи суфийских наставников в Бухарской области. Кроме этого часто показываем дом-музей купца, мастерские по производству ковров, керамики, золотошвейных изделий, шёлковую вышивку, медную чеканку.— На ваш взгляд, насколько у нас развит внутренний туризм? И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы узбекистанцы чаще путешествовали по стране? — Как местный туризм пережил локдаун? — Я работаю в крепости Арк — Бухарском государственном музее-заповеднике. Поскольку во время карантина он закрылся, все экскурсоводы были отправлены в отпуск. К сожалению, многие лишились дохода, а некоторые гиды переориентировались на другую деятельность. Через полгода, когда музей снова открылся, мы вернулись на работу. — Как сегодня восстанавливается эта сфера в Бухаре? — Сейчас для привлечения туристов в городе проводятся разные фестивали, форумы. В музее первое воскресенье каждого месяца объявлено Днем открытых дверей, а по вторникам и пятницам посетителям с детьми вход бесплатный. Мне приходилось работать с разными людьми, это интересно, поэтому я люблю свою профессию. Рассказываешь о своём родном городе, общаешься с гостями, видишь их реакцию. Сопровождаем и известных персон. Несколько месяцев назад в Бухару приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, а совсем недавно показывала город главе Татарстана Рустаму Минниханову. Конечно, вокруг них была суета, но они оказались простыми в общении людьми, часто шутили. И видно было, что Бухара им очень понравилась.— Почему этот город обязательно стоит увидеть?— Бухара — моя малая родина, я здесь выросла. Так как моя мама гид, с детства я слышала от неё отзывы туристов о Бухаре. Все они восхищались архитектурой, людьми, культурой.А ещё Бухара — это священный город. У нас много святых мест. Все тот же паломнический тур 7 святынь, некрополь Чор Бакр, мавзолей Сайфиддина Бохарзи, мавзолей Абу Хафси Кабира.В старом городе очень много ремесленных мастерских. В них работают потомственные кузнецы, чеканщики, золотошвеи, керамисты, художники. Наблюдать за их работой тоже интересно. Буквально на ваших глазах происходит возрождение древних ремесел, например, чеканки. Весной в Бухаре красиво цветут миндаль, урюк (абрикос), вишня, персик. В мае здесь можно отведать шелковицу, а осенью — все фрукты (виноград, яблоки, гранат, хурму), бахчевые всех видов. Все это у нас в изобилии. Приезжайте в Бухару. Будем очень рады!
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бухара, узбекистан
Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
16:34 24.06.2021 (обновлено: 16:54 24.06.2021)
Бухара – один из самых знаменитых туристических центров Узбекистана и мира. Как город пережил локдаун и оживает ли в нем туризм — об этом корреспондент Sputnik поговорила с Маликой Жумаевой, экскурсоводом Бухарского государственного музея-заповедника.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Малика работает гидом и проводит экскурсии уже 10 лет. До этого она преподавала в местном колледже. Профессия стала семейной — ее мама тоже работает с туристами, прежде всего, англоязычными, поэтому с детства девочка сопровождала её на экскурсиях.
— Меняется ли год от года туристический маршрут по Бухаре и какие объекты вызывают особый интерес у гостей в последнее время?
— Классический тур по Бухаре — это пешая экскурсия по старому городу и загородная — по комплексу Бахауддина Накшбанда и дворцу Ситораи Мохи-хоса. Последние годы популярным становится паломнический тур, включающий 7 святых (7 пир) — это могилы семи суфийских наставников в Бухарской области. Кроме этого часто показываем дом-музей купца, мастерские по производству ковров, керамики, золотошвейных изделий, шёлковую вышивку, медную чеканку.
— На ваш взгляд, насколько у нас развит внутренний туризм? И что, по-вашему, нужно сделать, чтобы узбекистанцы чаще путешествовали по стране?
— Сегодня внутренний туризм тоже развивается, ведь Бухара не только город с красивыми архитектурными памятниками — это ещё и центр исламской культуры, священное для верующих место. Сюда приезжает очень много гостей со всех уголков Узбекистана, чтобы совершить паломничество. Бухару часто называют Бухорои Шариф, что означает "священная" или "благородная" Бухара.
— Как местный туризм пережил локдаун?
— Я работаю в крепости Арк — Бухарском государственном музее-заповеднике. Поскольку во время карантина он закрылся, все экскурсоводы были отправлены в отпуск. К сожалению, многие лишились дохода, а некоторые гиды переориентировались на другую деятельность. Через полгода, когда музей снова открылся, мы вернулись на работу.
— Как сегодня восстанавливается эта сфера в Бухаре?
— Сейчас для привлечения туристов в городе проводятся разные фестивали, форумы. В музее первое воскресенье каждого месяца объявлено Днем открытых дверей, а по вторникам и пятницам посетителям с детьми вход бесплатный.
Восстановление туризма напрямую связано с эпидемиологической ситуацией. Сейчас большинство посетителей – это узбекистанцы. Однако весной приезжали гости из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и других стран. Но это ещё не те объёмы, которые были до пандемии.
Мне приходилось работать с разными людьми, это интересно, поэтому я люблю свою профессию. Рассказываешь о своём родном городе, общаешься с гостями, видишь их реакцию. Сопровождаем и известных персон. Несколько месяцев назад в Бухару приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, а совсем недавно показывала город главе Татарстана Рустаму Минниханову. Конечно, вокруг них была суета, но они оказались простыми в общении людьми, часто шутили. И видно было, что Бухара им очень понравилась.
— Почему этот город обязательно стоит увидеть?
— Бухара — моя малая родина, я здесь выросла. Так как моя мама гид, с детства я слышала от неё отзывы туристов о Бухаре. Все они восхищались архитектурой, людьми, культурой.
Мне кажется, Бухара привлекательна тем, что это живой город. Здесь сохранилось очень много гражданской архитектуры — дома, торговые купола, бани, караван-сараи. Многие из них функционируют по сей день. Но и культовая архитектура уникальна — мавзолей Саманидов, минарет Калон, медресе Мири Араб. В Бухаре сохранились "самые-самые" сооружения: самый древний мавзолей (Саманиды), самое древнее медресе (Улугбека), самое крупное медресе (Кукельдаш), самый древний минарет (Калон) и многое другое.
А ещё Бухара — это священный город. У нас много святых мест. Все тот же паломнический тур 7 святынь, некрополь Чор Бакр, мавзолей Сайфиддина Бохарзи, мавзолей Абу Хафси Кабира.
В старом городе очень много ремесленных мастерских. В них работают потомственные кузнецы, чеканщики, золотошвеи, керамисты, художники. Наблюдать за их работой тоже интересно. Буквально на ваших глазах происходит возрождение древних ремесел, например, чеканки.
Весной в Бухаре красиво цветут миндаль, урюк (абрикос), вишня, персик. В мае здесь можно отведать шелковицу, а осенью — все фрукты (виноград, яблоки, гранат, хурму), бахчевые всех видов. Все это у нас в изобилии. Приезжайте в Бухару. Будем очень рады!